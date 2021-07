Amazon na Slovensku dvíha platy

Spoločnosť Amazon oznamuje zvýšenie miezd na Slovensku pre všetkých stálych a dočasných zamestnancov platné od 1. augusta 2021.



Základná mzda zamestnancov na vstupnej úrovni stúpne na 5,8 eur/h brutto a u vedúcich tímov na 7,3 eur/h. Zamestnanci Amazonu majú tiež nárok na mesačný bonus až do výšky ďalších 20% a ročný bonus vo výške 8,5%.



Okrem konkurenčných platov a bonusov spoločnosť ponúka aj atraktívne balíčky výhod, ktoré zahŕňajú súkromnú zdravotnú starostlivosť, životné poistenie, dotovanú dopravu a stravu a prístup k inovatívnemu programu "Career Choice", ktorý platí náklady na školné až do výšky 5 600 EUR.



Spoločnosť Amazon sa naďalej zameriava na bezpečné pracovné prostredie a od začiatku pandémie zachováva viac ako 150 bezpečnostných opatrení.



O spoločnosti Amazon:



Amazon je lídrom v oblasti technológií a inovácií. Prevádzkuje najväčšiu e-commerce platformu, ktorá umožňuje podnikateľom predávať svoj tovar do celého sveta.



Činnosť Amazonu stojí na štyroch základných pilieroch: orientuje se na zákazníkov, nie na konkurenciu, investuje do rozvoja technologických inovácií, plánuje v dlhodobom horizonte a zameriava sa na funkčnú a prevádzkovú dokonalosť.



Medzi globálne využívané produkty a služby sa radí Amazon Prime, Amazon Music, Fulfillment by Amazon, AWS, čítačky Kindle, telefón a tablety Fire, Fire TV alebo Amazon Echo. Amazon je tiež priekopníkom recenzií od zákazníkov, personalizovaných odporúčaní a funkcie 1-Click shopping.



Projektom Kindlotéka podporuje Amazon záujem o čítanie kníh naprieč generáciami. Tlačené knihy ako aj elektronické čítačky Kindle umiestňuje do škôl, detských domovov i verejných knižníc.



Spoločnosť Amazon zamestnáva na Slovensku viac ako 3 000 zamestnancov na plný úväzok.



20.7.2021 (Webnoviny.sk) -Spoločnosť Amazon oznámila, že na základe procesu každoročnej revízie miezd zvýši vstupné mzdy na Slovensku na 5,8 eur/h pre zamestnancov na vstupnej úrovni a na 7,3 EUR/h pre vedúcich tímov. Spolu s dochádzkovým bonusom tak zamestnanci na vstupnej úrovni zarobia od 1 169 do 1 250 eur/h brutto mesačne a vedúci tímov od 1 472 do 1 552 EUR/h v závislosti od odpracovaných rokov."V spoločnosti Amazon sa zaväzujeme ponúkať konkurencieschopné mzdy a vysoko atraktívne výhody. Každý rok prehodnocujeme naše mzdy a s radosťou oznamujeme, že tento rok zvýšime našu základnú mzdu na 5,8 eur na hodinu. To je dobrá správa pre našich stálych a dočasných zamestnancov. Okrem skvelých platov a výhod ponúka spoločnosť Amazon bezpečné a moderné prostredie na prácu a vynikajúce kariérne príležitosti,”V tomto roku spoločnosť Amazon preskúmala údaje od viac ako 60 ďalších miestnych zamestnávateľov, pričom porovnala jednotlivé mzdy s podobnými pozíciami v regiónoch, kde Amazon pôsobí, ako aj ponúkané výhody. Nová mzdová štruktúra bude účinná od 1. augusta 2021 a zo zvýšeného odmeňovania budú mať úžitok aj všetci dočasní zamestnanci, ktorí v hlavnej sezóne spoločnosti Amazon značne pomáhajú."Okrem vysoko konkurenčnej mzdy ponúka Amazon aj veľmi atraktívne výhody vrátane súkromnej lekárskej starostlivosti, dotovanej dopravy a stravovania a nášho inovatívneho programu Career Choice, ktorý za 4 roky vypláca až 5 600 eur na pomoc jednotlivcom pri rozširovaní ich kariérnych príležitostí, a to v rámci ale aj mimo našej spoločnosti,”"Za posledné tri roky som sa veľa naučila a dnes trénujem nováčikov ako ich inštruktor. Keď som sa o pracovnej ponuke spoločnosti Amazon dozvedela po prvýkrát, spočiatku ma zaujímala predovšetkým finančná stránka, ale tiež možnosť pracovať na zmeny - vďaka čomu mám viac času na seba a svoju rodinu. Oceňujem tiež výhody, ktoré Amazon ponúka, ako napríklad dotovanú dopravu a stravu, alebo príspevky do môjho dôchodkového plánu,"Novinky zo sveta Amazonu nájdete na sociálnych sieťach Twitter Instagram a na press portáli spoločnosti.Informačný servis