Nezamestnanosť na Slovensku opäť klesla a novú prácu si našli tisíce ľudí

Prácu si našlo vyše 15-tisíc ľudí

Pribúdajú voľné miesta

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

20.7.2021 (Webnoviny.sk) - Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku v júni medzimesačne klesla o 0,16 percentuálneho bodu na 7,76 percenta. Vyplýva to z údajov, ktoré zverejnilo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR Úrady práce evidovali koncom júna 212 635 disponibilných uchádzačov o zamestnanie. Oproti máju tohto roka ide o pokles o 4 527 osôb.Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu uchádzačov o zamestnanie za jún tohto roka predstavovala 8,37 percenta.Oproti máju tohto roka klesla o 0,10 percentuálneho bodu. Úrady práce evidovali v júni celkovo 229 394 ľudí bez práce, čo je o 2 835 osôb menej ako v máji tohto roka.Pracovné uplatnenie si podľa ústredia práce počas minulého mesiaca našlo takmer 15-tisíc nezamestnaných, čo bolo o 1 622 nezamestnaných viac ako v máji.„V porovnaní s júnom 2019, keď Slovensko nepociťovalo dopady pandémie , je to dokonca nárast o 2 003 osôb," upozornilo ústredie práce. Úrady práce z evidencie v júni vyradili 19 962 uchádzačov o zamestnanie.Pribúdajú aj voľné pracovné miesta. Úrady práce ich počas minulého mesiaca ponúkali viac ako 73-tisíc. „Je to jasný signál, že trh práce sa zotavuje už tretí mesiac po sebe," tvrdí ústredie práce.