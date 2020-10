Amazon na Slovensku zvyšuje celkovú pracovnú silu na 3 000 stálych pracovných miest

Najmodernejšie logistické centrum spoločnosti Amazon v Seredi vytvorilo počas troch rokov svojej činnosti viac ako 2 000 stálych pracovných miest



23.10.2020 (Webnoviny.sk) -Reverzné centrum spoločnosti Amazon so sídlom v Seredi vytvorilo od otvorenia v roku 2017 už 2 000 pracovných miest na plný úväzok. Spolu s korporátnou kanceláriou Amazon zvyšuje celkovú pracovnú silu na 3 000. Zamestnanci na Slovensku zastávajú najrôznejšie pozície s rôznou úrovňou skúseností, zručností a vzdelania, od veľkého množstva vstupných pozícií v prevádzke, cez oblasti ako sú financie a dane, mzdy a Amazon biznis, až po tímy pre reklamu a katalógy, so sídlom v Bratislave."Sme hrdí na to, že neustále rozširujeme naše podnikanie a vytvárame pracovné pozície pre ľudí z regiónov v blízkosti nášho sídla, a pritom ponúkame konkurenčné mzdy a komplexné zamestnanecké výhody už od prvého pracovného dňa. Ponúkame tiež veľké príležitosti profesionálom, od prevádzkových manažérov a inžinierov cez odborníkov na HR, financie, IT alebo aj program pre absolventov, aby sa pripojili k našim tímom," hovorí"Amazon je pre slovenskú ekonomiku jednoznačne dôležitý ako zamestnávateľ a daňový poplatník. S príchodom spoločnosti získala naša ekonomika cennú investíciu, ktorá pomáha diverzifikovať slovenský priemysel, a stala sa odolnejšou voči výkyvom ekonomického cyklu. Oceňujem to o to viac, že Amazon sa na slovenskom trhu udomácnil bez akejkoľvek investičnej pomoci," povedal"Trnavská župa víta iniciatívy zamerané na vytváranie nových pracovných miest. Som veľmi rád, že seredský Amazon ďalej rastie a ponúka tisíce pracovných príležitostí v našom kraji vrátane manažérskych pozícií," uviedol"Rozhodnutie spoločnosti Amazon vybudovať svoje logistické centrum v našom meste sa ukázalo ako veľmi pozitívne. Spoločnosť Amazon prispela k zníženiu nezamestnanosti v celom regióne. Podporila miestne školy, denné centrum pre seniorov i útulok pre bezdomovcov. Vážim si ústretovosť Amazonu, spoluprácu mesta Sereď a vedenia spoločnosti hodnotím ako nadštandardnú. Spoločnosti Amazon ďakujem a verím, že naša spolupráca bude pokračovať," uviedolZamestnanci Amazonu v reverznom centre v Seredi dostávajú konkurenčné platy od 5,50 eur (pozície na základnej úrovni) alebo od 7,00 eur (vedúci tímov). Okrem špičkových zamestnaneckých výhod v odbore, ako je dodatočný až 20% mesačný bonus stanovený na základe dochádzky a výsledkov prevádzky a ročný bonus až 8,5% brutto, spoločnosť Amazon zároveň poskytuje súkromnú zdravotnú starostlivosť, životné poistenie, doplnkový dôchodkový plán, autobusovú dopravu s mesačným poplatkom iba 24 €, stravovanie za 1 €, zľavy na nákupy na Amazon.de, program Ramp Back pre rodičov a mnoho ďalších, vrátane inovatívneho programu Career Choice, ktorý pokrýva až 95 % školných výdavkov.Career Choice pomáha školiť zamestnancov na pracovné miesta v Amazone a ďalších spoločnostiach. Tento program preplatí až 95 % školného za kurzy vo vybraných žiadaných odboroch, bez ohľadu na to, či sú tieto zručnosti relevantné pre budúci kariérny postup v Amazone. Na Slovensku začal program Career Choice fungovať koncom roka 2018 a bolo v rámci neho celkovo investovaných do odbornej prípravy a vzdelávania zamestnancov 132 tisíc eur. Od začiatku programu tento program na Slovensku podporil viac ako 240 zamestnancov a celosvetovo viac ako 19 tisíc. Hoci bol počet záujemcov pre prvý polrok 2020 ovplyvnený pandémiou COVID-19, program má stúpajúcu tendenciu. Medzi najobľúbenejšie kariérne kurzy patria IT kurzy, kurzy ekonómie a účtovníctva.Amazon tiež ponúka tradičné, vzostupné kariérne postupy, ktoré umožňujú ľuďom rozvíjať sa a pripravovať sa na manažérske pozície. Od začiatku spustenia prevádzky spoločnosti Amazon na Slovensku v roku 2017 bolo v rámci interných štruktúr spoločnosti povýšených viac ako 80 zamestnancov.Amazon v Bratislave v súčasnosti vytvára viac ako 1 000 pracovných miest. Korporátna jednotka spoločnosti Amazon sa naďalej rozrastá vo viacerých oblastiach a má otvorených viac ako 100 pracovných pozícií. Rôzne tímy v súčasnosti hľadajú skúsených kandidátov aj absolventov, z odborov financií, miezd, daní, reklamy, správy účtov a jazykových špecialistov na preklady a lokalizáciu."Naše tímy sú veľmi rozmanité a medzinárodné, v kancelárii máme 60 národností, viac ako polovicu našej pracovnej sily tvoria ženy a tiež 53% všetkých manažérskych pozícií zastávajú ženy," uviedlaInformačný servis