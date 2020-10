V trnavskej automobilke pokračuje boj o vyššie mzdy, do sporu vstúpil mediátor

Neistota na trhu ovplyvňuje situáciu

Kolektívne vyjednávania zlyhalo

23.10.2020 (Webnoviny.sk) - V trnavskej Groupe PSA Slovakia pokračuje boj o vyššie mzdy. Obe strany sa nevedeli dohodnúť, tak do kolektívneho vyjednávania vstúpil sprostredkovateľ. Ten už zverejnil svoj návrh riešenia sporu. Odbory ho podľa vyjadrení ich predsedu Milana Minárecha vnímajú pozitívne."Dal nám za pravdu, že zamestnanci si zaslúžia zvýšenie miezd," povedal pre agentúru SITA. Zároveň im podľa neho "podržal chrbát" aj pri téme flexibility práce a navrhol, aby sa konto pracovného času nemenilo. "Z našej strany je to návrh, na ktorom sa dá stavať, a preto by sme radi pokračovali v rokovaniach za účasti sprostredkovateľa," zhodnotil šéf odborárov. On sám verí, že sa vyjednávania napokon skončia v prospech zamestnancov.Samotná automobilka informovala, že v návrhu sprostredkovateľa sú jej blízke body o trvaní kolektívnej dohody na štyri roky, ďalej priorita na odmeňovaní podľa individuálneho výkonu a kompetencií, ako aj dôraz na oceňovaní dĺžky odpracovaných rokov.Vedenie Groupe PSA Slovakia si však chce návrh sprostredkovateľa najprv podrobnejšie preštudovať a následne naň bude reagovať pri rokovacom stole. Automobilka zopakovala, že trvá na takom zvýšení odmeňovania, ktoré jej umožní zvýšiť konkurencieschopnosť, ako nutnú podmienku pre získanie investície do možného budúceho modelu.V oblasti flexibility treba podľa nej brať do úvahy nevyhnutnosť transformácie na nové technológie. "Neistota na trhu núti výrobcu áut byť pripravený na scenáre s vysokým dopytom, ako aj na pokles objednávok, a preto automobilka presadzuje väčšiu flexibilitu v záujme schopnosti plnenia objednávok klientov," dodala.Kolektívne vyjednávanie sa v trnavskej automobilke začalo 15. júla a po siedmych kolách bol, pre nedostatočný progres, 17. septembra vyhlásený spor. V závere septembra bola na Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR zaslaná žiadosť o určenie sprostredkovateľa, ktorý 22. októbra predložil svoj návrh.Ten je pre obe strany nezáväzný. Kolektívna dohoda s platnosťou na roky 2019-2020 bola v Groupe PSA Slovakia podpísaná ešte v decembri 2018. Automobilka zamestnáva do 4 500 pracovníkov. Vrátane dodávateľov generuje na Slovensku takmer 20 000 pracovných postov.