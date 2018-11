Amazon postaví nové centrály v New Yorku a Arlingtone

Zakladateľ a výkonný šéf internetového obchodu Amazon.com. Jeff Bezos - archívne foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 13. novembra (TASR) - Amazon rozdelí svoju druhú centrálu do dvoch miest - New York City a Arlington v štáte Virginia. V oboch týchto centrálach by malo pracovať približne 50.000 zamestnancov, uviedol v utorok americký internetový koncern.Arlington je vlastne predmestie Washingtonu D.C.. Amazon už teraz zamestnáva niekoľko tisíc ľudí v New Yorku a Washingtone. Koncern bude mať aj naďalej centrálu v Seattli.uviedol vo svojom vyhlásení Amazon. Nábor nových zamestnancov do nových centrál sa začne na budúci rok.Najväčší svetový online maloobchodný predajca plánuje investovať do nových centrál 5 miliárd USD (4,44 miliardy eur). Koncern tiež počíta s tým, že získa výrazné daňové úľavy a stimuly.Záujem o novú centrálu Amazonu malo vyše 200 miest v USA. Koncern v januári zúžil počet potenciálnych miest na 20 lokácií.Už dlhší čas sa hovorilo o New Yorku a Arlingtone ako pravdepodobnej voľbe Amazonu. Utorkové oficiálne oznámenie ukončilo mesiace špekulácií.(1 EUR = 1,1261 USD)