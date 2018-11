Komisia oceňuje pokrok Bulharska a kritizuje vývoj situácie v Rumunsku

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 13. novembra (TASR) - Európska komisia (EK) v utorok vydala najnovšie správy o krokoch, ktoré podnikli Bulharsko a Rumunsko na splnenie svojich záväzkov týkajúcich sa reformy súdnictva a boja proti korupcii, ako aj v prípade organizovaného zločinu v Bulharsku. Správy boli zostavené v rámci mechanizmu spolupráce a overovania (CVM).Správa týkajúca sa Bulharska sa zaoberá pokrokom dosiahnutým v uplynulom roku s cieľom splniť posledných 17 odporúčaní vydaných eurokomisiou v správe z januára 2017. Brusel ocenil pokračujúce úsilie a odhodlanie Sofie implementovať predmetné odporúčania.Komisia vyjadrila presvedčenie, že Bulharsko - ak bude pokračovať v súčasnom pozitívnom trende - bude schopné splniť všetky zostávajúce odporúčania a tým aj nesplnené kritériá. To umožní, aby bol mechanizmus spolupráce a overovania uzavretý ešte pred koncom mandátu súčasnej exekutívy EÚ (do konca roku 2019).Správa EK je prísnejšia, pokiaľ ide o Rumunsko. V dokumente sa uvádza, že hoci vláda v Bukurešti podnikla kroky na vykonanie posledných 12 odporúčaní z januára 2017, nedávny politický vývoj zmenil doterajší pokrok a spochybnil pozitívne hodnotenie z januára 2017.Prvý podpredseda EK Frans Timmermans v utorok upozornil, že vývoj v Rumunsku za posledných 12 mesiacoch zvrátil "výnimočný pokrok", ktorý sa krajine podarilo dosiahnuť za predošlých desať rokov. Spresnil, že najväčšie výhrady má Brusel k reformám v oblasti justície (zmeny v súdnom a trestnom práve) a k tlaku vyvíjanému na Národný protikorupčný úrad (DNA).To je podľa neho dôvod, prečo Európska komisia predstavila osem nových odporúčaní pre Rumunsko. Timmermans pred novinármi na pôde Európskeho parlamentu v Štrasburgu uviedol, že Bukurešť by sa mala týmito odporúčaniami čo najskôr zaoberať.vysvetlil Timmermans odporúčania Bruselu, medzi ktoré patrí aj zmrazenie zmien v súdnom a trestnom práve, okamžité zastavenie všetkých postupov pri vymenovávaní a odvolávaní vysokopostavených prokurátorov a obnovenie procesu pre vymenovanie generálneho prokurátora DNA.Timmermans upozornil obe krajiny - Bulharsko aj Rumunsko - na význam slobody tlače. Priznal, že táto oblasť je mimo cieľov CVM, ale má zásadný vplyv na pokrok v oblasti reformy súdnictva a boja proti korupcii.Podľa jeho slov bude exekutíva EÚ pozorne sledovať vývoj v oboch krajinách a vráti sa s hodnotením situácie ešte pred ukončením svojho mandátu.odkázal Timmermans a dodal, že eurokomisia má v pláne tento proces - prebiehajúci od roku 2007, od vstupu oboch krajín do Únie - ukončiť čo najskôr. To však nebude možné bez aktívnej spolupráce Bukurešti a Sofie a bez toho, aby obe krajiny plnili odporúčania, na ktorých sa dohodli s Bruselom.(spravodajca TASR Jaromír Novak)