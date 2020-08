Amazon predstavil prvý inteligentný náramok Halo, dokáže odhadnúť aj náladu svojho majiteľa

Funkcie inteligentného náramku

Začali sa ozývať aj kritici

30.8.2020 (Webnoviny.sk) - Spoločnosť Amazon predstavila svoj prvý inteligentný náramok Halo, ktorý dokáže počúvať svojho majiteľa a zhodnotí, či je smutný alebo veselý. Dva nepretržite zapnuté mikrofóny budú "odpočúvať" majiteľa s cieľom zachytiť jeho náladu či úroveň stresu.Svoje poznatky zariadenie rozdelí do niekoľkých kategórií, ako napríklad "nádej", "hrdosť" alebo "váhavosť". Ponúkne aj celkové štatistiky pozitívnych a negatívnych období.Umelá inteligencia sa bude snažiť odhadnúť hmotnosť či percento telesného tuku, a to tak, že požiada, aby si majiteľ prostredníctvom aplikácie spravil selfie. Služba bude dostupná zatiaľ len v USA, a to za 3,99 dolára mesačne. Samotný náramok stojí 99 dolárov.Akcelerometer, teplotný senzor a meranie srdcového tepu mu umožňujú jednoduché sledovanie úrovne námahy a základného zdravotného stavu. Nesleduje však polohu majiteľa prostredníctvom GPS."Halo analyzuje intenzitu a trvanie vášho pohybu, nie len vaše kroky," uviedla spoločnosť citujúc doporučenie Americkej kardiologickej asociácie.Kritici však upozorňujú, že Amazon zbiera obrovské množstvo dát o najintímnejších detailoch človeka a využíva ich vo svojom biznise.Amazon objasnil, že nahrávky z mikrofónov sa nedostanú na žiaden cloud a nikto ich nepočúva. Analyzujú ich samotné náramky, odkiaľ sa následne vymažú.