V Čiernej hore sa konajú parlamentné voľby, najväčšiu šancu má strana prezidenta Djukanoviča

Srbská cirkev vraj zasahuje do volieb

Protivládne protesty zo strany Srbov

30.8.2020 (Webnoviny.sk) - V Čiernej Hore sa dnes konajú parlamentné voľby. Zhruba 540-tisíc voličov si môže vybrať medzi prozápadne orientovanou Demokratickou stranou socialistov či opozíciou, ktorá sa prikláňa k Rusku a Srbsku.Za prvé dve hodiny prišlo odovzdať svoj hlas 14 percent voličov, čo je dvakrát viac ako za rovnaký čas v predchádzajúcich voľbách pred štyrmi rokmi.Podľa predvolebných prieskumov sa najväčšie šance v parlamentných voľbách dávajú práve strane prezidenta Mila Djukanoviča , no tá pravdepodobne nepriláka toľko voličov, aby mohla vládnuť sama.Belehrad a Moskva podľa Djukanoviča nechcú, aby sa Čierna Hora orientovala smerom na politiku západného sveta a chcú jej zabrániť vo vstupe do Európskej únie Djukanovič poznamenal, že evidentné snahy proti nemu a jeho vláde vyvíja hlavne srbská pravoslávna cirkev v Čiernej Hore. Srbský prezident Aleksandar Vučič poprel obvinenia, že Srbsko ako blízky spojenec Ruska zasahuje prostredníctvom médií a cirkvi do volieb v Čiernej Hore.Zákon o majetku cirkvi vyvolal mesiace protivládnych protestov zo strany Srbov, ktorí predstavujú asi 30 % zo 620-tisícovej populácie Čiernej Hory.Tí obviňujú vládu Djukanoviča, že právny predpis poslúži na zabavenie majetku srbskej pravoslávnej cirkvi. Čiernohorskí predstavitelia s tým však nesúhlasia.Počas ostatných parlamentných volieb v roku 2016 Čierna Hora zmarila pokus o štátny prevrat, ktorý organizovali dvaja ruskí vojenskí spravodajskí dôstojníci.