Amazon spustil svoj učňovský program aj na Slovensku a v Čechách

7.2.2023 (SITA.sk) -Projekt učňovského vzdelávania patrí k európskemu, centrálne riadenému programu. Jeho výsledkom je formálna, externe akreditovaná alebo akademická kvalifikácia. ,,Do programu sa môžu zapojiť ako ľudia, ktorí s prácou v Amazone nemajú žiadne skúsenosti, rovnako tak aj interní zamestnanci, ktorí sú pre tento program vhodní. Učni obdržia pracovnú zmluvu a z právneho hľadiska sa z nich teda stávajú zamestnanci. Z obchodného hľadiska však ide o "zamestnancov vo vzdelávaní", takže sa k nim pristupuje inak. Nezačleňujeme ich napríklad do plánovania zmien, " opisuje fungovanie programuUčebný program trvá minimálne dva roky a záujemcov pripravuje po teoretickej aj praktickej stránke. Práve kombinácia týchto prístupov je tým, čo program odlišuje od klasických vysokoškolských stáží. Jeho štruktúra je zameraná na získavanie hlbších odborných skúseností pre špecializované role v Amazone, a to ako na pracovisku, tak v školiacich centrách externých poskytovateľov. Tradičná stáž je viac než na komplexné porozumenie zameraná na spoznávanie praktických procesov Amazonu v praxi. V porovnaní s učňovským programom je kratšie i jej trvanie, spravidla ide o 2-6 mesiacov v závislosti od krajiny, kde sa stáž vykonáva.Na Slovensku je momentálne možné absolvovať učňovský program v oblasti IT a inžinierstva údržby. V závislosti na zvolenom odbore je školenie v priebehu učňovského vzdelávania podporované externými dodávateľmi. Prihlásiť sa doň môžu všetci študenti s ukončeným základným vzdelaním a neukončeným vysokoškolským vzdelaním v príbuznom odbore.Každý učeň je odmeňovaný základnou hodinovou sadzbou a zároveň má nárok na všetky zamestnanecké bonusy dostupné všetkým pracovníkom Amazonu. Dvere spoločnosti, ako budúceho zamestnávateľa, sú im otvorené aj po ukončení programu.,,Sme radi, že ako stabilný zamestnávateľ môžeme podporiť toľko mladých talentov na ceste za ich úspešnou kariérou, či už stoja na jej samom začiatku, alebo sa snažia o zmenu, " hovorí Ján Komoš, HR manažér z Amazonu v Seredi.Informačný servis