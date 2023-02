Silné zemetrasenie v Turecku a Sýrii neprežilo už viac ako 4300 ľudí

Záchranári v Turecku a Sýrii počas mrazivej noci na utorok vlastnými rukami prehrabávali trosky tisícov domov a hľadali ľudí, ktorí prežili pondelkové ničivé zemetrasenie a následnú sériu dotrasov.



Potvrdený počet mŕtvych v oboch krajinách sa vyšplhal nad 4300, informovala v utorok nadránom tlačová agentúra AFP.



Otrasy postihli oblasť okolo turecko-sýrskej hranice a najsilnejšie z nich mali magnitúdu až 7,8.



Turecké a sýrske záchranné tímy hlásili, že vyše 5600 budov v niekoľkých mestách je zrovnaných so zemou, vrátane mnohoposchodových bytových domov, ktoré boli plné spiacich obyvateľov, keď udrelo prvé zemetrasenie.



V meste Kahramanmaraš na juhovýchode Turecka sa svedkovia snažili "vstrebať" rozsah tejto katastrofy. "Mysleli sme si, že je to apokalypsa. Niečo také sme zažili prvýkrát," povedala 23-ročná reportérka Melisa Salmanová.



Turecká záchranná agentúra AFAD v utorok uviedla, že len v Turecku je teraz 2921 mŕtvych, takže celkovo je počet obetí na životoch v oboch krajinách 4365.



Vládnu obavy, že počet obetí ešte neúprosne stúpne, pričom predstavitelia Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) odhadujú, že mŕtvych môže byť až do 20.000.



Celkovo vytiahli v Turecku z trosiek 7840 živých ľudí a zničených bolo 4748 budov, uviedol turecký viceprezident Fuat Otkay.



V tureckom meste Gaziantep, ktoré je domovom nespočetného množstva utečencov pred občianskou vojnou v Sýrii, záchranári prehľadávali trosky, ale s krikom sa rozbehli preč, pretože blízka budova sa zrazu bez varovania zrútila.



Prvé zemetrasenie v pondelok o 04.17 h miestneho času (02.17 h SEČ) bolo také silné, že ho cítili až v Grónsku. Pomoc sľúbili poslať desiatky krajín od Ukrajiny a Izraela až po Palestínsku samosprávu a Nový Zéland.

Členovia záchranných tímov nesú človeka z ruín zničenej budovy po silnom zemetrasení v tureckom meste Adana v pondelok 6. februára 2023.

Foto: TASR/AP

Ambasádor Sýrie uistil OSN: Pomoc po zemetrasení sa dostane ku všetkým Sýrčanom

Sýrsky veľvyslanec pri OSN Bassám Sabbágh požiadal v pondelok OSN a všetky členské štáty o pomoc pri záchranných prácach po ničivom zemetrasení, o zdravotné služby, náhradné prístrešky a potraviny. Uviedol to portál britskej televízie Sky News a tlačová agentúra AFP.Generálny tajomník OSN António Guterres ubezpečil sýrskeho veľvyslanca, že organizácia urobí všetko, čo je v jej silách, aby pomohla vojnou zničenej krajine v tejto "veľmi ťažkej situácii".Sabbágh zdôraznil, že sýrska vláda je pripravená pomáhať a koordinovať humanitárne dodávky tak, aby sa dostali ku "všetkým Sýrčanom na všetkých územiach Sýrie, aj keď Damask ich nemá všetky pod kontrolou".Otrasmi postihnutá oblasť v Sýrii je rozdelená na územie kontrolované vládou a na poslednú enklávu kontrolovanú opozíciou, ktorá je obkolesená vládnymi silami a hraničí s Tureckom.Sabbágh dostal otázku, či pomoc darovaná Sýrii dospeje ku všetkým obyvateľom, a veľvyslanec uistil, že áno."Ubezpečujeme OSN, že sme pripravení pomáhať a koordinovať poskytovanie pomoci všetkým Sýrčanom na celom území Sýrie," povedal veľvyslanec po stretnutí so šéfom OSN Guterresom, na ktorom mu odovzdal žiadosť sýrskej vlády o pomoc.

Na snímke mapa, ktorá zobrazuje silné zemetrasenie na juhovýchode Turecka v pondelok 6. februára 2023. Najmenej 195 ľudí prišlo o život v noci na pondelok pri silnom zemetrasení, ktoré nastalo na juhovýchode Turecka neďaleko hranice so Sýriou. Otrasy s magnitúdou 7,8 zničili mnohé budovy na oboch stranách hranice a vystrašení obyvatelia vybiehali do zasnežených ulíc počas studenej zimnej noci.

Foto: TASR/AP

Po zemetrasení v Sýrii ušlo 20 mužov z väznice, kde zadržiavajú najmä členov IS

Väzni sa po pondelkovom smrtiacom zemetrasení vzbúrili vo väznici na severozápade Sýrie, kde sú zadržiavaní prevažne členovia teroristickej organizácie Islamský štát (IS), a najmenej 20 ich ušlo. Tlačovej agentúre AFP to v utorok povedal väzenský zdroj.Vo väznici vojenskej polície v meste Rádžú neďaleko hranice s Tureckom je umiestnených okolo 2000 väzňov, z nich asi 1300 je podozrivých bojovníkov IS, uviedol zdroj.Vo väzení sa nachádzajú aj bojovníci síl vedených Kurdmi."Pri zemetrasení bolo postihnuté aj mesto Rádžú a väznica. Následne sa väzni začali búriť a ovládli časti väzenia," povedal predstaviteľ tohto zariadenia, ktoré majú pod kontrolou proturecké frakcie."Ušlo približne 20 väzňov... a sú to podozriví militanti z IS," dodal.Zemetrasenie s magnitúdou 7,8, po ktorom nasledovali v regióne desiatky dotrasov, spôsobilo na väznici škody. Jej múry a dvere popraskali.Pri tomto ničivom zemetrasení v Sýrii, ktoré malo epicentrum v juhozápadnom Turecku, zahynulo v pondelok najmenej 1444 ľudí, oznámila sýrska vláda a záchranári.

Účastníci zapaľujú sviečky počas sviečkovej vigílie za obete zemetrasenia v Sýrii a Turecku v pakistanskom Islamabade 6. februára 2023.

Foto: TASR/AP

Biden uistil Erdogana: USA poskytnú "všetku možnú pomoc" obetiam zemetrasenia

V oblastiach na severozápade Sýrie ovládaných povstalcami prišlo o život najmenej 733 ľudí a vyše 2100 utrpelo zranenia, uviedla humanitárna organizácia Biele prilby.Incident vo väzení v Rádžá nasledoval po decembrovom útoku členov IS na bezpečnostný komplex v ich bývalej faktickej sýrskej metropole Rakka a cieľom bolo oslobodiť džihádistov z tamojšej väznice. Útok bol prekazený, ale zahynulo šesť príslušníkov bezpečnostných síl vedených Kurdmi, ktorí tú oblasť kontrolujú.Konflikt v Sýrii sa začal v roku 2011 surovým potlačením pokojných protivládnych protestov a vystupňoval sa až tak, že sa doň zapojili zahraničné veľmoci a džihádisti z celého sveta. Zahynulo v ňom takmer pol milióna ľudí a o domov prišla približne polovica predvojnového obyvateľstva Sýrie, pričom mnohí našli útočisko v Turecku.Americký prezident Joe Biden sľúbil v pondelok v telefonáte tureckému prezidentovi Recepovi Tayyipovi Erdoganovi, že Spojené štáty pošlú Turecku "všetku možnú" pomoc, akú potrebuje na spamätanie sa z ničivého zemetrasenia, ktoré malo magnitúdu 7,8. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AFP."Prezident Biden potvrdil pripravenosť Spojených štátov poskytnúť nášmu spojencovi v NATO, Turecku, všetku možnú pomoc potrebnú po takejto tragédii," uviedol Biely dom v oznámení. "Prezident informoval, že americké tímy urýchlene odchádzajú do Turecka pomôcť mu v pátraní a záchrane ľudí, plniť potreby ranených a vysídlených a koordinovať aj ďalšiu pomoc," doplnil Biely dom.Biden už pred telefonátom vyjadril na svojom oficiálnom účte na Twitteri "hlboký smútok" nad katastrofou, pri ktorej zahynuli v Turecku a Sýrii tisíce ľudí."Cítim hlboký smútok nad stratou ľudských životov a skazou spôsobenou zemetrasením s Turecku a Sýrii. Nariadil som svojmu tímu, aby pokračoval v pozornom sledovaní situácie, koordinoval pomoc s Tureckom a poskytol všetku možnú pomoc," dodal Biden v tvíte."Dnes sú naše srdcia a náš najhlbší súcit s tými, ktorí prišli o svojich drahých milovaných, s tými, ktorí sú ranení, a s tými, ktorí majú domovy a podniky zničené," uviedol Biden.

Muž hľadá preživších po silnom zemetrasení v tureckom meste Adana v pondelok 6. februára 2023.

Foto: TASR/AP

Biely dom v neskoršom oznámení po telefonáte oboch prezidentov napísal, že humanitárne organizácie podporované Spojenými štátmi už pomáhajú odstraňovať aj skazu v Sýrii.Keďže Sýriu stále sužuje občianska vojna a USA nemajú žiadne diplomatické vzťahy s vládou prezidenta Bašára Asada, pomoc Sýrčanom zasiahnutým zemetrasením je zložitejšia. "Sme odhodlaní urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme naplnili humanitárne potreby sýrskeho ľudu," vyhlásil hovorca Rady Bieleho domu pre národnú bezpečnosť John Kirby.Hovorca ďalej informoval, že Spojené štáty posielajú dva pátracie a záchranné tímy, každý so 79 členmi, pričom koordináciu s tureckými partnermi majú na starosti ministerstvo obrany a agentúra USAID.Kirby tiež uviedol, že americký minister zahraničných vecí Antony Blinken sa už skôr rozprával s tureckým kolegom Mevlütom Čavušoglom a ponúkol mu pomoc.