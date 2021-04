Amazon v rámci programu Amazon Reads podporí deti v čítaní tým najlepším spôsobom. Daruje im knižky

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

28.4.2021 (Webnoviny.sk) -Školopovinné deti knihám príliš nefandia. Poľská národná knižnica navyše upozornila na alarmujúci fakt, že iba 12 percent českých a slovenských detí si číta denne a čo je ešte horšie, každé siedme dieťa dokonca nečíta vôbec. Zlepšiť tento trend rozhodne nepomohol ani uplynulý pandemický rok, ktorý deti ešte viac izoloval v online priestore a neumožnil im napríklad návštevu knižníc.Pritom výskumy ukazujú, že deti, ktoré často a veľa čítajú, sú v čítaní lepšie ako tie deti, ktoré sa čítaniu nevenujú. Čítanie zlepšuje sústredenie, precvičuje mozog a pomáha deťom rozšíriť ich slovnú zásobu. Okrem slovnej zásoby rozvíja čítanie aj detskú predstavivosť a učí ich o dianí okolo nich. Rozvíja empatiu a pri čítaní si deti môžu dokonca užiť aj veľa zábavy. Odborníci sa taktiež zhodujú, že čítanie upokojuje nielen telo, ale aj detskú myseľ."Čítanie každý malý, ale aj veľký človek veľmi potrebuje. Je to ten pocit, ktorý nám nemôže poskytnúť ani televízna ilúzia, ani kontakty cez sociálne siete, ani nadšenie z počítačových hier," hovorí Viera Kučerová, prezidentka projektu Celé Slovensko číta deťom.Vďaka kampani Amazon Reads budú detským čitateľom v nemocniciach a detských domovoch v každom krajskom meste doručené knihy ako aj elektronické čítačky. Do podpory čítania sa zapoja aj zamestnanci Amazonu v Seredi, ktorí v rámci interných aktivít budú napríklad vyrábať knižné záložky či vyhlásia knižnú zbierku.Sumou 5000 eur bude v rámci kampane podporené aj združenie ČERVENÝ NOS Clowndoctors, kde aktuálne pôsobí vyše 60 profesionálnych zdravotných klaunov, ktorí pravidelne navštevujú takmer všetky nemocnice s detskými oddeleniami a 31 seniorských zariadení po celom Slovensku."Poslaním našich klaunov je podporiť psychickú pohodu detských pacientov a tým prispievať k zlepšeniu ich celkového zdravotného stavu, deti v nemocnici odpútať od strachu, napätia a úzkosti spojenej nielen s liečbou, ale aj z neznámeho prostredia. Rozhýbať pamäť seniorom a priniesť im potešenie a hlboký emotívny zážitok, ktorý im dodá chuť k citovým prejavom ako aj k väčšej duševnej a fyzickej aktivite, podporiť fantáziu, kreativitu, nadanie, komunikáciu a radosť zo života u detských pacientov, seniorov a ľudí, ktorí to potrebujú," vysvetľuje Martina Dobšinská zo združenia Červený nos. V súvislosti s kampaňou na podporu čítania budú klauniády počas mája venované práve téme čítania a tvorbe príbehov.Informačný servis