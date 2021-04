Kollár oznámil, kedy bude parlament rokovať o programovom vyhlásení vlády

Búrlivá diskusia

Vláda schválila programové vyhlásenie

28.4.2021 (Webnoviny.sk) - Národná rada SR (NR SR) bude o Programovom vyhlásení vlády rokovať v piatok 30. apríla od 9:00. V dnešnej relácii Rádia Expres Braňo Závodský naživo to povedal šéf NR SR Boris Kollár Sme rodina ).Ak poslanci neukončia rokovanie v piatok do 19:00, pokračovať budú v pondelok 3. mája od 9:00. Kollár predpokladá, že „diskusia bude veľmi búrlivá zo strany opozície".„Aby nebola búrlivá diskusia aj v rámci koalície, tak sme sa dohodli, že pôjde do parlamentu len pôvodné Programové vyhlásenie vlády," priblížil s tým, že sa z neho odstráni len to, čo sa už splnilo. Dodal, že nič nové sa do PVV nepridá.Kabinet na svojom stredajšom rokovaní schválil Programové vyhlásenie vlády (PVV). Ako v ňom členovia vlády uvádzajú, v riadení verejných výdavkov budú dôsledne presadzovať princípy hodnoty za peniaze, aby sa z vybratých daní a odvodov dosiahol maximálny úžitok pre občanov.Zvýšiť chcú kvalitu vzdelávania a poskytovania zdravotnej starostlivosti. Sľubujú nastaviť dotačné pravidlá v poľnohospodárstve tak, aby bola podporená produkcia s vyššou pridanou hodnotou a zvýšil sa tak podiel domácich potravín na trhu. Parlament bude o PVV rokovať v piatok 30. apríla od 9:00.„Nepoľavíme v posilňovaní sociálnych istôt občanov, sme odhodlaní uskutočňovať účinné kroky pri odstraňovaní chudoby a segregácie sociálne vylúčených spoločenstiev,” píše sa ďalej v materiáli. Vláda SR vysoko hodnotí členstvo Slovenska v Európskej únii a plne si je vedomá záväzkov v rámci Severoatlantickej aliancie, „ktorá je bezpečnostnou zárukou prlie našich občanov, že môžu žiť v mieri.”