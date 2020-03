Amazon v Seredi ponúka stovky nových pracovných miest a všetkým zamestnancov zvyšuje platy

Zmenili celý logistický reťazec

26.3.2020 (Webnoviny.sk) - Amazon najíma v súvislosti s aktuálnou situáciou v dôsledku šírenia koronavírusu ľudí na 250 nových pozícií v prevádzke v Seredi a dočasne zvyšuje mzdy všetkým pracovníkom o 1,50 eura na hodinu. Uvádza sa to v liste výkonného riaditeľa Jeffa Bezosa všetkým zamestnancom Amazonu, ktorý agentúre SITA sprostredkovala PR managerka Amazonu Miroslava Jozová.Ako sa ďalej konštatuje v liste, aktuálne sú mnohé podniky, ako napríklad reštaurácie a bary, nútené zatvárať, preto Amazon dúfa, že ľudia, ktorí v týchto dňoch nemajú prácu, prídu pracovať k nim, až kým sa nebudú môcť vrátiť späť na svoje pôvodné miesta."Zmenili sme celý logistický, prepravný a dodávateľský reťazec, nákupné procesy a procesy predajcov tretích strán tak, aby sme uprednostnili skladovanie a dodávku základných položiek, ako sú produkty dôležité pre chod domácností, dezinfekčné prostriedky, detská výživa a zdravotnícke potreby. Poskytujeme životne dôležitú službu ľuďom na celom svete, hlavne tým, ktorí sú najviac zraniteľní, ako sú napríklad starší ľudia. Ľudia sa na nás spoliehajú," uvádza sa v liste s tým, že Amazon bude aj naďalej prispievať svojou činnosťou a neprestane hľadať ďalšie spôsoby, ako pomáhať.Amazon zadal podľa listu objednávky na milióny ochranných rúšok. Chce ich rozdať zamestnancom a zmluvným dodávateľom, ktorí nemôžu pracovať z domu, avšak priznáva, že dodaných ich bolo iba veľmi málo."Rúška sú stále nedostupné na celom svete a tie, ktoré sú, sú vládami presmerované do zariadení s najvyššou potrebou, ako sú nemocnice a kliniky. Je ľahké porozumieť tomu, prečo musia byť na prvom mieste poskytovatelia zdravotnej starostlivosti. Keď príde ohľadne rúšok rad na nás, bude našou prvou prioritou dostať ich do rúk našich zamestnancov a partnerov, ktorí pracujú na tom, aby boli ľuďom dodané základné produkty," odkazuje Bezos.Pripomína, že väčšinu nevyhnutnej práce, ktorú v Amazone robia, nie je možné vykonávať z domu. Preto zaviedli na pracoviskách po celom svete sériu preventívnych zdravotných a hygienických opatrení pre zamestnancov a dodávateľov, ktoré neustále aktualizujú.Okrem iného zahŕňajú zvýšenú frekvenciu čistenia a dezinfekcie, denne sa dezinfikujú zvozové dopravné prostriedky. Spoločnosť požiadala zamestnancov, aby dodržiavali postup, pri ktorom si každý na začiatku a na konci zmeny vydezinfikuje pracovné miesto, všetkých zamestnancov inštruuje, aby zostali doma, pokiaľ sa necítia dobre. Firma výrazne upravila aj prevádzku v hale a v oddychových zónach.Americká technologická spoločnosť Amazon otvorila v okrese Galanta najväčšie reverzné logistické centrum pre svoj rovnomenný globálny internetový obchod v roku 2017. Do Serede prichádzajú neprevzaté alebo zákazníkmi vrátené zásielky z celej Európy. Logistické centrum zaberá plochu 64 000 metrov štvorcových a je vybavené najvyspelejšími technológiami a riešeniami.Americký technologický gigant pôsobí na Slovensku od roku 2011, kedy otvoril svoju korporátnu kanceláriu v Bratislave. Podľa posledných údajov zamestnával Amazon celkovo na Slovensku 2 600 pracovníkov.