Karanténne centrá vo Vysokých Tatrách sú plné, zaskočený primátor informoval obyvateľov

26.3.2020 (Webnoviny.sk) - Do karanténnych centier ministerstva vnútra a obrany v meste Vysoké Tatry dorazilo v sobotu 194 Slovákov z Nemecka a z Holandska. Do hotela Granit v Tatranských Zruboch umiestnili do povinnej karantény 98 Slovákov, do zariadenia Kremenec v Tatranskej Lomnici 49 a do centra účelových zariadení na Štrbskom Plese 47 ľudí.Počas soboty zasadal mimoriadne krízový štáb mesta s cieľom informovania domácich obyvateľov. „Chápeme, že ľuďom treba pomôcť, že si musíme vzájomne vypomáhať, ale myslím si, že sme o tom mali vedieť vopred. Aby sme vedeli informovať našich obyvateľov, ako aj tých niekoľko ľudí, ktorí sa tu ešte v Tatrách pohybujú v liečebných zariadeniach,“ vysvetlil domácim primátor mesta Ján Mokoš.Mimoriadny oznam aj prvé informácie poskytol krízový štáb občanom čo najskôr. Zamestnanci s mestskou políciou, poslanci či dobrovoľníci umiestnili na bytové domy oznam o umiestnení Slovákov vracajúcich sa zo zahraničia do karantény. Informácie sa dostali k obyvateľom aj prostredníctvom SMS a dostupné boli aj na webovej stránke či facebookovom profile primátora.„Keď sme sa dozvedeli, že sem majú priviezť autobusmi ľudí zo zahraničia, tak sme v Tatranských Zruboch spolu s dvoma ženami z mesta a políciou obehli tu bývajúcich ľudí a informovali sme ich o tom. Stihli sme to, keďže ide o malú mestskú časť,“ uviedol primátor.Zariadenia počas 24 hodín denne strážia vojaci a polícia. Obyvatelia v karanténne majú zakázané vychádzať zo zariadenia a rovnako sa do zariadenia nedostane nik zvonku.Začiatkom týždňa by mali absolvovať testy, ktoré určia ich ďalšie smerovanie. Ak sa u nich testovaním nepotvrdí vírus, budú umiestnení do povinnej domácej karantény. Predpokladá sa, že voľné miesta obsadia ďalšími Slovákmi vracajúcimi sa zo zahraničia.„Boli sme zaskočení, pretože nás nik neinformoval. Odhliadnuc od toho musím apelovať na obyvateľov, aby boli pokojní a neobávali sa. V tejto situácii buďme zodpovední, chráňme seba a ostatných a pomáhajme si,“ prosí primátor Ján Mokoš.Samospráva kúpila rúška a svojpomocne ich šijú aj domáci, distribuovať ich budú v najbližších dňoch, a to najmä dôchodcom nad 65 rokov. V meste je takmer tisíc seniorov v takomto veku a práve im sa snaží samospráva podať pomocnú ruku.„Zároveň však sme našim obyvateľom už v začiatkoch šírenia ochorenia ponúkli možnosť obrátiť sa na samosprávu. Prosím obyvateľov, aby boli obzvlášť opatrní, všímali si svojich najbližších doma, susedov a navzájom si pomáhali,“ dodal Mokoš.