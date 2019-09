Amber Ruddová odchádza z kabinetu Borisa Johnsona a opúšťa aj stranu

Na archívnej snímke Amber Ruddová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 7. septembra (TASR) - Britská ministerka práce Amber Ruddová opustila vládu premiéra Borisa Johnsona aj konzervatívnu stranu, pretože sa nedokáže "", informuje spravodajská stanica BBC.Vylúčenie 21 konzervatívnych poslancov označila za "".Ruddová tiež informovala, že jej rezignácia bola "".V liste, v ktorom oznámila svoju rezignáciu predsedovi vlády, uviedla: "."."Dvadsaťjeden konzervatívnych poslancov vylúčia zo strany, pretože sa v otázke brexitu postavili proti predsedovi vlády Borisovi Johnsonovi.Poslanci Dolnej snemovne britského parlamentu v utorok odhlasovali, aby bol do programu ich stredajšieho zasadnutia zaradený návrh zákona, ktorý by odchod Británie z Európskej únie bez dohody znemožnil.Zaradenie návrhu do programu podporilo aj 21 konzervatívnych poslancov vrátane Nicholasa Soamesa. Medzi "" boli napríklad aj bývalý minister financií Philip Hammond či 79-ročný Ken Clarke, najdlhšie slúžiaci poslanec Dolnej snemovne.