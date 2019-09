Pre ľudí s ADHD je dôležité naučiť sa sebaovládaniu, tvrdí psychológ

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 8. septembra (TASR) - Ľudia s poruchou s deficitmi pozornosti a hyperaktivitou (ADHD) to majú v oblastiach vzťahov, vzdelania či pracovného uplatnenia o niečo náročnejšie, no nikdy nie stratené, tvrdí psychológ a lektor Matej Štepita. „,“ hovorí.ADHD je podľa neho len jedna stránka dieťaťa. „,“ dodal. Ak dieťa s ADHD dostane pochopenie a podporu zo svojho okolia, najmä od rodiny a školy, podľa Štepitu to výrazne zvyšuje jeho šancu, že sa naučí pracovať samo so sebou a uplatní sa v živote.Letáky a brožúry Ligy za duševné zdravie (LDZ) SR o ADHD so základnými informáciami o poruche a tipmi na zvládanie každodenného života s touto diagnózou sú dostupné na rôznych miestach, ako napríklad v ambulanciách lekárov alebo v školách. „,“ konštatuje riaditeľ LDZ SR Martin Knut. Liga sa preto snaží bojovať proti predsudkom a búrať mýty o týchto problémoch.Pre obavu z odsúdenia podľa neho mnohí ľudia so svojimi ťažkosťami zostávajú sami, skrývajú ich a nevyhľadajú pomoc. „“ upozorňuje Knut. „“ hovorí. Súhlasí s tým, že nemenej dôležité pre psychiku človeka sú pomoc a podpora okolia, teda rodiny, priateľov či spolupracovníkov.Podľa psychiatra Reného Pospíšila treba o ADHD informovať a pre pacienta s naozaj klinicky závažnou formu poruchy je diagnóza často vykúpením.,“ tvrdí psychiater. Zvyšovanie povedomia o poruche má však podľa neho i svoje tienisté stránky. „“ hovorí Pospíšil.Podľa neho sa nájdu i ľudia, ktorí to s odborníkom ani nekonzultujú a rovno napríklad manželke oznámia, že majú ADHD a že sa s tým nedá nič robiť. „,“ uzatvára odborník.