Štvrtok 16.4.2026
Meniny má Dana, Danica
Ambiciózne zámery, slabé výsledky v praxi: Obnova budov na Slovensku naráža na limity samospráv
Organizácia Zväzu stavebného priemyslu Slovenska (ZSPS) upozorňuje na potrebu zriadenia systematickej technickej asistencie pre verejný sektor, najmä pre samosprávy. Táto potreba pritom vyplýva nielen z ...
16.4.2026 (SITA.sk) - Organizácia Zväzu stavebného priemyslu Slovenska (ZSPS) upozorňuje na potrebu zriadenia systematickej technickej asistencie pre verejný sektor, najmä pre samosprávy. Táto potreba pritom vyplýva nielen z požiadaviek smernice o energetickej efektívnosti (EED), ale aj požiadaviek aplikačnej praxe. K výzve ZSPS sa pripojila aj Asociácia poskytovateľov energetických služieb (APES).
Slovensko aktuálne transponuje novelizovanú smernicu o energetickej efektívnosti (EED) do svojej národnej legislatívy. Navrhované zmeny pritom zásadne rozširujú povinnosti verejných inštitúcií pri príprave a realizácii obnovy verejných budov. Podľa pripravovaného návrhu zákona budú musieť po novom zabezpečiť komplexné posúdenie technickej a ekonomickej realizovateľnosti projektov, vrátane analýzy možností financovania, využitia energetických služieb, optimalizácie kombinácie zdrojov či hodnotenia dlhodobých úspor energie. "Ide o mimoriadne komplexný proces, ktorý si vyžaduje vysokú odbornú kapacitu, skúsenosti a metodické vedenie. Väčšina samospráv dnes takýmito kapacitami nedisponuje. Ak chceme, aby sa obnova budov reálne zrýchlila, a nezostala len pekne znejúcim cieľom na papieri, je potrebné vytvoriť funkčný systém technickej asistencie," zdôrazňuje prezident ZSPS Pavol Kováčik.
ZSPS zároveň upozorňuje na dlhodobo podfinancovaný sektor samospráv, ktorý čelí výraznému investičnému dlhu. Tento deficit sa prejavuje najmä v oblasti obnovy verejných budov, kde je potrebné realizovať rozsiahle modernizačné a sanačné opatrenia na splnenie nových energetických cieľov a zabezpečenie technickej a morálnej životnosti budov. Skúsenosti z praxe zároveň ukazujú, že komplexná obnova existujúcich budov je technicky aj realizačne výrazne náročnejšia než výstavba nových. Situáciu ďalej komplikuje aj nedostatok kvalifikovaných odborníkov v oblasti energetiky a stavebníctva.
Z pohľadu aplikačnej praxe zohráva dôležitú úlohu aj nastavenie vhodných realizačných modelov. ZSPS poukazuje na potenciál úspor nákladov a zefektívnenia procesov verejného obstarávania prostredníctvom nástrojov typu "design and build", a to najmä v kombinácii s kvalitnou technickou asistenciou. "Pri dôsledne nastavenej technickej asistencii vieme štandardizovať projekty obnovy budov, čo prinesie úsporu času aj nákladov. Veľká časť verejných budov na Slovensku má podobné stavebno-technické a dispozičné riešenia z obdobia hromadnej výstavby, čo vytvára priestor pre opakovateľné a efektívne riešenia," vysvetľuje Kováčik. K potrebe systémového prístupu sa pripája aj APES, ktorá zdôrazňuje význam energetických služieb ako nástroja financovania obnovy. "Bez stabilného financovania a využitia moderných nástrojov, ako sú garantované energetické služby, nebude možné dosiahnuť požadované úspory energie. Technická asistencia je kľúčová na to, aby verejný sektor vedel tieto nástroje efektívne využívať," uviedol predseda Správnej rady APES Marcel Lauko.
ZSPS a APES zároveň zdôrazňujú potrebu koordinovaného postupu medzi ústrednými rezortmi a inštitúciami verejnej správy. Kľúčovú úlohu zohrávajú najmä Ministerstvo vnútra SR a Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vzhľadom na ich kompetencie v oblasti verejnej správy, samospráv a regionálneho rozvoja. Ich aktívna úloha a metodické usmerňovanie môžu významne prispieť k efektívnemu nastaveniu systému technickej asistencie bez potreby vytvárania nových administratívnych štruktúr.
Rovnako dôležitá je koordinácia s Ministerstvom hospodárstva SR, ktoré zohráva zásadnú úlohu v oblasti energetickej efektívnosti a financovania, a Ministerstvom dopravy SR, ktoré zastrešuje agendu energetických certifikátov a pripravuje Plán obnovy budov vrátane pasportizácie. Ich úzke prepojenie je nevyhnutné pre vytvorenie funkčného systému obnovy budov na Slovensku.
Tému chce ZSPS aktívne komunikovať aj v rámci iniciatívy Európskej koalície pre financovanie energetickej efektívnosti (EEEFIC), do ktorej je Slovenská republika zapojená prostredníctvom spolupráce s Ministerstvom hospodárstva SR. "Príprava prvého okrúhleho stola v rámci tejto iniciatívy predstavuje dôležitú príležitosť na zintenzívnenie odborného dialógu o financovaní energetickej efektívnosti a nastavení funkčného systému obnovy budov," dodáva prezident ZSPS Pavol Kováčik.
Energetická transformácia, zvyšovanie energetickej efektívnosti a obnova budov predstavujú významnú investičnú výzvu a zároveň aj akceleračný moment pre slovenskú ekonomiku. Doterajšie tempo implementácie však nedosahuje svoj potenciál, čo si vyžaduje intenzívnejší dialóg medzi verejným sektorom, finančnými inštitúciami a odbornou verejnosťou.
ZSPS a APES preto deklarujú pripravenosť aktívne sa podieľať na tvorbe a implementácii systémových riešení, ktoré prispejú k zrýchleniu a zefektívneniu obnovy budov na Slovensku.
Zdroj: SITA.sk - Ambiciózne zámery, slabé výsledky v praxi: Obnova budov na Slovensku naráža na limity samospráv © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovensko aktuálne transponuje novelizovanú smernicu o energetickej efektívnosti (EED) do svojej národnej legislatívy. Navrhované zmeny pritom zásadne rozširujú povinnosti verejných inštitúcií pri príprave a realizácii obnovy verejných budov. Podľa pripravovaného návrhu zákona budú musieť po novom zabezpečiť komplexné posúdenie technickej a ekonomickej realizovateľnosti projektov, vrátane analýzy možností financovania, využitia energetických služieb, optimalizácie kombinácie zdrojov či hodnotenia dlhodobých úspor energie. "Ide o mimoriadne komplexný proces, ktorý si vyžaduje vysokú odbornú kapacitu, skúsenosti a metodické vedenie. Väčšina samospráv dnes takýmito kapacitami nedisponuje. Ak chceme, aby sa obnova budov reálne zrýchlila, a nezostala len pekne znejúcim cieľom na papieri, je potrebné vytvoriť funkčný systém technickej asistencie," zdôrazňuje prezident ZSPS Pavol Kováčik.
ZSPS zároveň upozorňuje na dlhodobo podfinancovaný sektor samospráv, ktorý čelí výraznému investičnému dlhu. Tento deficit sa prejavuje najmä v oblasti obnovy verejných budov, kde je potrebné realizovať rozsiahle modernizačné a sanačné opatrenia na splnenie nových energetických cieľov a zabezpečenie technickej a morálnej životnosti budov. Skúsenosti z praxe zároveň ukazujú, že komplexná obnova existujúcich budov je technicky aj realizačne výrazne náročnejšia než výstavba nových. Situáciu ďalej komplikuje aj nedostatok kvalifikovaných odborníkov v oblasti energetiky a stavebníctva.
Z pohľadu aplikačnej praxe zohráva dôležitú úlohu aj nastavenie vhodných realizačných modelov. ZSPS poukazuje na potenciál úspor nákladov a zefektívnenia procesov verejného obstarávania prostredníctvom nástrojov typu "design and build", a to najmä v kombinácii s kvalitnou technickou asistenciou. "Pri dôsledne nastavenej technickej asistencii vieme štandardizovať projekty obnovy budov, čo prinesie úsporu času aj nákladov. Veľká časť verejných budov na Slovensku má podobné stavebno-technické a dispozičné riešenia z obdobia hromadnej výstavby, čo vytvára priestor pre opakovateľné a efektívne riešenia," vysvetľuje Kováčik. K potrebe systémového prístupu sa pripája aj APES, ktorá zdôrazňuje význam energetických služieb ako nástroja financovania obnovy. "Bez stabilného financovania a využitia moderných nástrojov, ako sú garantované energetické služby, nebude možné dosiahnuť požadované úspory energie. Technická asistencia je kľúčová na to, aby verejný sektor vedel tieto nástroje efektívne využívať," uviedol predseda Správnej rady APES Marcel Lauko.
ZSPS a APES zároveň zdôrazňujú potrebu koordinovaného postupu medzi ústrednými rezortmi a inštitúciami verejnej správy. Kľúčovú úlohu zohrávajú najmä Ministerstvo vnútra SR a Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vzhľadom na ich kompetencie v oblasti verejnej správy, samospráv a regionálneho rozvoja. Ich aktívna úloha a metodické usmerňovanie môžu významne prispieť k efektívnemu nastaveniu systému technickej asistencie bez potreby vytvárania nových administratívnych štruktúr.
Rovnako dôležitá je koordinácia s Ministerstvom hospodárstva SR, ktoré zohráva zásadnú úlohu v oblasti energetickej efektívnosti a financovania, a Ministerstvom dopravy SR, ktoré zastrešuje agendu energetických certifikátov a pripravuje Plán obnovy budov vrátane pasportizácie. Ich úzke prepojenie je nevyhnutné pre vytvorenie funkčného systému obnovy budov na Slovensku.
Tému chce ZSPS aktívne komunikovať aj v rámci iniciatívy Európskej koalície pre financovanie energetickej efektívnosti (EEEFIC), do ktorej je Slovenská republika zapojená prostredníctvom spolupráce s Ministerstvom hospodárstva SR. "Príprava prvého okrúhleho stola v rámci tejto iniciatívy predstavuje dôležitú príležitosť na zintenzívnenie odborného dialógu o financovaní energetickej efektívnosti a nastavení funkčného systému obnovy budov," dodáva prezident ZSPS Pavol Kováčik.
Energetická transformácia, zvyšovanie energetickej efektívnosti a obnova budov predstavujú významnú investičnú výzvu a zároveň aj akceleračný moment pre slovenskú ekonomiku. Doterajšie tempo implementácie však nedosahuje svoj potenciál, čo si vyžaduje intenzívnejší dialóg medzi verejným sektorom, finančnými inštitúciami a odbornou verejnosťou.
ZSPS a APES preto deklarujú pripravenosť aktívne sa podieľať na tvorbe a implementácii systémových riešení, ktoré prispejú k zrýchleniu a zefektívneniu obnovy budov na Slovensku.
Zdroj: SITA.sk - Ambiciózne zámery, slabé výsledky v praxi: Obnova budov na Slovensku naráža na limity samospráv © SITA Všetky práva vyhradené.
