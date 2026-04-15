Streda 15.4.2026
Meniny má Fedor
15. apríla 2026
Agenda osvedčovania listín a podpisov dostane jasnejšie pravidlá, zelenú dostali aj zákony o matrikách a občianskych preukazoch
Po viac ako 20rokoch dostane agenda osvedčovania listín a podpisov na obciach a okresných úradoch nové jasnejšie pravidlá.
Ako rezort v tejto súvislosti zdôraznil, nová legislatíva rieši nejasnosti pri osvedčovaní, ktoré spôsobovali rôzne výklady súčasného zákona prijatého ešte v roku 2001. Cieľom je odstrániť nepresnosti a zjednotiť prax pri osvedčovaní. Prehľadnejšie pravidlá podľa ministerstva posilnia právnu istotu občanov aj osvedčujúcich orgánov – obcí, miest, mestských častí a okresných úradov.
"Zákon jasne určuje pôsobnosť okresných úradov a obcí, ako aj postup pri osvedčovaní zhody listín a pravosti podpisov. Upravuje sa výkon štátneho odborného dozoru nad osvedčovaním," zdôraznilo ministerstvo vnútra s tým, že v rámci novej úpravy sa podrobnejšie ustanovujú prípady, keď okresný úrad alebo obec osvedčenie nevykoná.
"V súčasnom zákone o osvedčovaní je totiž tento rozsah strohejší, a preto vzniká rôznorodý výklad. Po novom tak dotknuté orgány budú mať jasne vymedzené svoje kompetencie," uviedol rezort vnútra.
Ktoré listiny nie je možné osvedčiť?
Ak predložená listina obsahuje ochranný prvok, napríklad vodoznak, reliéfnu pečiatku, suchú pečať alebo optický variabilný prvok a pri vyhotovení kópie dochádza k jeho vymiznutiu, nie je možné vykonať osvedčenie takejto listiny.
"Osvedčenie pravosti podpisu na listine sa nevykoná, ak predmetná listina má byť následne použitá v zahraničí. Na tieto účely osvedčenie pravosti podpisu vykonáva notár. Výnimkou sú na základe zmluvy medzi SR a ČR potvrdenia o žití Českej správy sociálneho zabezpečenia," vysvetlilo ministerstvo vnútra.
Osvedčenie pravosti podpisu na listine sa podľa rezortu taktiež nevykoná, ak bol podpis na listinu graficky aplikovaný prostredníctvom pečiatky alebo výpočtovej techniky.
"Tak ako doteraz neosvedčí sa pravosť podpisu na listine, ktorá je napísaná v inom ako v štátnom jazyku s výnimkou listiny v českom jazyku. Ďalej sa vylučuje možnosť osvedčenia pravosti podpisu na prázdnom liste, nevyplnenom vzore listiny alebo formulári," uviedlo ministerstvo.
Nový zákon podľa rezortu vnútra upravuje aj obsahovú štruktúru osvedčovacej knihy zhody listín a osvedčovacej knihy pravosti podpisov. "Legislatíva pamätá tiež na zraniteľné skupiny – obce budú môcť overiť podpis aj mimo úradu, napríklad v nemocnici, zariadení sociálnych služieb či v domácnosti. Zároveň sa zavádza možnosť vykonávať osvedčovanie pravosti podpisov osobám, ktoré nemôžu čítať alebo písať," doplnil rezort stým, že po podpise prezidentom bude zákon účinný od 1. septembra.
Novela zákona o matrikách
Národná rada SR takisto schválila novelu zákona o matrikách, ktorá podľa rezortu vnútra mnohým občanom ušetrí čas a zjednoduší vybavovanie úradných záležitostí pri narodení dieťaťa, uzavretí manželstva alebo úmrtí v rodine.
"Novela z dielne rezortu vnútra prináša dostupnejšie služby, menej byrokracie a posilnenie elektronizácie služieb verejnej správy. Okrem zákona o matrikách sa mení aj zákon o rodine a zákon o mene a priezvisku," upozornilo ministerstvo.
Novinkou bude podľa rezortu možnosť vybaviť si druhopis (duplikát) matričných dokladov z osobitnej matriky na všetkých 971 matričných úradoch v rámci Slovenska.
"Doteraz sa vydávali úradné výpisy z osobitnej matriky, v ktorej sa zapisuje narodenie, uzavretie manželstva a úmrtie občanov Slovenskej republiky v zahraničí, len na jednom pracovisku v Bratislave. Decentralizáciou tak budú niektoré služby osobitnej matriky bližšie k občanom priamo v regiónoch," skonštatoval rezort vnútra.
Pri narodení dieťaťa budú môcť po novom rodičia potvrdiť (autorizovať) dohodu o mene a priezvisku dieťaťa v pôrodnici aj elektronicky prostredníctvom občianskeho preukazu s čipom. "Zápis dodatočných údajov do knihy úmrtí bude možné uskutočniť na ktoromkoľvek matričnom úrade. Doteraz mohla osoba vybavujúca pohreb dodať tieto údaje matričnému úradu v mieste úmrtia alebo svojho trvalého pobytu," pripomenul rezort vnútra.
Úradný výpis z elektronickej matriky
Ku všetkým matričným udalostiam bude zároveň dostávať občan automaticky úradný výpis z elektronickej matriky priamo do svojej elektronickej schránky v prípade, že ju má zriadenú. "Úradné výpisy z elektronickej matriky, teda elektronické matričné doklady (rodný list, sobášny list, úmrtný list), bude zároveň možné po novom použiť aj na právne účely," zdôraznilo ministerstvo vnútra.
V konaní pred orgánom verejnej moci zároveň už nebudú mať rodný list, sobášny list a úmrtný list časovo obmedzenú platnosť tri mesiace. "Ustanovenie sa zo zákona úplne vypúšťa. Dôvodom je, že matričné údaje si už v súčasnosti úrady navzájom poskytujú automatizovane zo svojich informačných systémov, preto je ich predkladanie zo strany občana bezpredmetné," vysvetlilo ministerstvo vnútra. Priamo zákon bude podľa rezortu upravovať možnosť nezosobášených rodičov urobiť súhlasné vyhlásenie o určení otcovstva prostredníctvom elektronickej služby, ktorú už v súčasnosti poskytuje ministerstvo vnútra.
Vzhľadom na nové usporiadane súdov sa takisto spresňuje miestna príslušnosť matričného úradu, ktorý bude vykonávať zápis vyhlásenia za mŕtveho do matričnej knihy úmrtí. "Zlepšenie elektronických služieb štátu v oblasti matrík je súčasťou reforiem financovaných z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti SR. Zmeny súvisia s projektami životných situácií (narodenie, sobáš, úmrtie). Novela zároveň zosúlaďuje naše zákony s pravidlami Európskej únie v oblasti digitálnej identity a zavádzania digitálnych dokladov," doplnil rezort s tým, že po podpise prezidentom budú zmeny účinné od 1. júla.
Zmeny v zákone o občianskych preukazoch
Občania sa podľa ministerstva vnútra tiež dostanú jednoduchšie k využívaniu elektronických služieb verejnej správy bez nutnosti navštíviť vyťažené pracoviská polície. Parlament totiž schválil cez pozmeňovacie návrhy aj zmeny v zákone o občianskych preukazoch.
"Občanom to umožní vytváranie, zmeny a resetovania bezpečnostných osobných kódov (BOK) na občianskych preukazoch aj mimo oddelení dokladov Policajného zboru na miestach, ktoré určí ministerstvo vnútra a zverejní na svojom webovom sídle. Otvára sa tým cesta k využitiu napríklad širokej siete pobočiek Slovenskej pošty. Cieľom je zdynamizovať využívanie elektronickej identity a eID v dobe digitalizácie," skonštatovalo ministerstvo vnútra.
Občan tak podľa rezortu nebude musieť navštevovať často preťažené oddelenia dokladov len pre administratívne úkony, ktoré nevyžadujú priame rozhodovanie policajného orgánu.
"Ministerstvo vnútra bude môcť dynamicky rozširovať alebo upravovať zoznam pracovísk, ktoré sú technicky a personálne vybavené na prácu s eID kartami bez nutnosti opakovanej novelizácie zákona. Právomoc ministerstva určiť tieto miesta zaručuje, že úkony s citlivými údajmi budú prebiehať len v kontrolovanom prostredí subjektov, ktoré spĺňajú prísne bezpečnostné štandardy pre prácu s autentifikačnými prostriedkami," uviedol rezort vnútra.
Analogicky sa podľa ministerstva má zvýšiť flexibilita a dostupnosť služieb poskytovaných v súvislosti s agendou pobytu cudzincov. "Novela zákona o pobyte cudzincov rozširuje okruh miest, na ktorých je možné vykonávať úkony spojené s aktiváciou, zmenou a resetovaním BOK-u pripojeného k dokladu o pobyte cudzinca. V súčasnosti je možné robiť tieto úkony len na pracoviskách Policajného zboru, čo pri zvýšenom nápore žiadateľov spôsobuje dlhšie čakacie doby a preťaženie personálnych kapacít. Zníži sa tak administratívna záťaž cudzineckej polície a zefektívnenia sa klientske služby pre cudzincov," doplnilo ministerstvo. Dodalo, že zmeny v zákon o občianskych preukazoch a v zákone o pobyte cudzincov budú účinné od 15. mája.
