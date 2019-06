Ambulantní lekári hovoria o nedostatku financií v zdravotníctve

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 19. júna (TASR) – Zväz ambulantných poskytovateľov (ZAP) opakovane upozorňuje na nedostatok financií v rezorte zdravotníctva. Tvrdí, že všetky tri slovenské zdravotné poisťovne práve z tohto dôvodu nemôžu splniť finančné nároky poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Zástupcovia ZAP preto v stredu na tlačovej konferencii vyzvali vládu, aby sa týmito problémami začala zaoberať. Tvrdia totiž, že ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD) nejaví záujem o túto problematiku. Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR v reakcii na tieto tvrdenia oponuje a argumentuje krokmi, ktorými sa snaží situáciu riešiť.ZAP absolvoval sériu rokovaní so všetkými troma zdravotnými poisťovňami k zmluvným a cenovým úpravám od 1. júla 2019 s rovnakou odpoveďou – nedostatkom disponibilných zdrojov. Ministerstvo tvrdí, že robí všetko pre to, aby bolo v systéme toľko peňazí, koľko reálne potrebuje. "reagovala pre TASR hovorkyňa MZ Zuzana Eliášová.Tá tiež poukázala na to, že funguje bezlimitné prostredie.zdôraznila Eliášová s dôvetkom, že celkovo do sektora išlo z rozpočtu tento rok 5,2 miliardy eur. Tieto zdroje sú rovnomerne rozdelené do všetkých oblastí potrebných pre všetkých pacientov a zdravotníkov. Podľa Eliášovej si treba uvedomiť, že MZ SR musí pri rozdeľovaní myslieť rovnomerne a zodpovedne na celý rezort.ZAP vyčíta MZ SR aj nedostatok pracovných síl v rezorte.argumentovala Eliášová.Predseda Správnej rady ZAP Peter Slezák tiež tvrdí, že je problém zabezpečiť sieť detských lekárov aj niektoré špecializované ambulancie.povedal s tým, že systém začína nenápadne kolabovať. Hovorkyňa rezortu tiež tvrdí, že jedným z krokov ako posilniť počty lekárov je napríklad rezidentský program, ktorého cieľom je dostať chýbajúcich odborníkov najmä do regiónov, kde sú najviac potrební.uviedla. Taktiež dodala, že situáciu pomôže zlepšiť aj zvýšenie počtu novoprijatých študentov na lekárske fakulty. MZ SR pozitívne vníma aj ambíciu lekárov z tretích krajín pracovať na slovenskom trhu.