Štátni ochranári by mohli zabrániť výrubu v národných parkoch

Bratislava 19. júna TASR) - Štátni ochranári budú môcť zabrániť výrubu v národných parkoch. Vyplýva to z novely zákona o ochrane prírody a krajiny, ktorú v stredu posunuli poslanci Národnej rady (NR) SR do druhého čítania. Novela tiež navrhuje zrušiť viaceré výnimky, zakázať holorubný spôsob hospodárenia už od druhého stupňa ochrany alebo regulovať náhodnú ťažbu.Šéf envirorezortu László Sólymos (Most-Híd) je presvedčený, že zákon ešte bude čeliť lobingu.povedal koncom mája s tým, že ak by takýto zákon platil pred 15 rokmi, Nízke Tatry by vyzerali inak.Zákon má tiež v chránených územiach obmedziť vysádzanie či rozširovanie nepôvodných druhov rastlín a živočíchov, prikrmovanie zveri či umiestnenie stavieb. Po novom tiež majú súhlas na výrub drevín mimo zastavaného územia obce vydávať okresné úrady, a nie obce ako doteraz. Novela tiež umožňuje vyznačiť územia, v ktorom sa budú môcť pohybovať aj mimo vyznačeného chodníka.Podľa novely by sa tiež malo o ťažbe v chránenom území povinne informovať na webovej stránke príslušného orgánu ochrany prírody. Obce by mali viesť evidenciu využitia finančných prostriedkov z náhrad za vyrúbané dreviny. Envirorezort chce zároveň vytvoriť informačný systém, ktorý verejnosti aj orgánom štátnej správy poskytne údaje, na základe ktorých bude možné jednoznačne identifikovať hranicu chránených území a ich ochranných pásiem.