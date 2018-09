Ambulantní poskytovatelia a Union sa dohodli na nových zmluvách

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 11. septembra (TASR) – Zväz ambulantných poskytovateľov (ZAP) a Union zdravotná poisťovňa sa dohodli na nových zmluvných a cenových úpravách od októbra. Na tlačovom brífingu to v utorok oznámili Miroslav Kotek za ZAP a členka predstavenstva Union zdravotnej poisťovne Elena Májeková.uviedol Kotek. Nové podmienky budú platiť do konca roka 2019.Májeková uviedla, že vďaka dohode so ZAPOd 1. októbra tak zdravotná poisťovňa rozšíri spektrum výkonov preplácaných nad rámec kapitácie u všeobecných lekárov pre deti a dospelých, ako aj u gynekológov.