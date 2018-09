A. Kiska: Vyzývam vládu a ministerstvo školstva, aby ukončili chaos

Na archívnej snímke prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 11. septembra (TASR) – Prezident SR Andrej Kiska vyzval vládu a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, aby ukončili chaos kvôli transformácii ústavov Slovenskej akadémie vied (SAV) na verejné výskumné inštitúcie (VVI). Uviedol to v utorok po stretnutí s vedcami zo SAV. Ako doplnil, podľa neho je potrebné, aby mali vedci právnu istotu v tom, v akom stave sú.Kiska poznamenal, že v utorok sa asi celým Slovenskom ozýva hlas vedcov.povedal Kiska s tým, že sa to krajine nedarí. Poznamenal, že z pohľadu investícií do vedy a výskumu sa investuje len jedna tretina z priemeru EÚ. Pripomenul, že v súčasnosti sa na Slovensku diskutuje o tom, ako pretransformovať SAV tak, ako fungujú výskumné ústavy po celom svete. Moderná veda je podľa neho základným pilierom ekonomiky, Pripomenul, že o transformácii a problémoch s tým spojených počúvame už dlhšiu dobu.povedal vedec Michal Novák. Ako doplnil, ďalších desať rokov trvá, kým ich príjmu globálne. Vedca Vladimíra Bužeka potešila morálna podpora prezidenta.Skupina piatich vedcov - Vladimír Bužek, Peter Moczo, Michal Novák, Martin Venhart a Jozef Vozár, vyzvala ministerku školstva Martinu Lubyovú (nominantka SNS), aby odstúpila z funkcie šéfky rezortu. Tá, ako uviedla na utorkovej tlačovej konferencii, to neplánuje urobiť. Podľa Bužeka Lubyová v tejto súvislosti zlyhala.Zákon o vysokých školách, ktorého súčasťou je aj zákon o SAV, by mal byť na programe utorkového zasadnutia Národnej rady SR.