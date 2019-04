American Airlines znížili odhad tržieb pre uzemnenie Boeingov 737 MAX

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 9. apríla (TASR) - Dlhodobé uzemnenie lietadiel Boeing 737 MAX prinútilo American Airlines v utorok znížiť svoju prognózu tržieb za 1. štvrťrok 2019.Konkrétne, letecká spoločnosť očakáva, že jej celkové tržby na jedno sedadlo a míľu, čo je kľúčovým meradlom výkonnosti v tomto odvetví, budú o 1 % vyššie ako v 1. kvartáli predchádzajúceho roka. Pôvodne pritom očakávala nárast tržieb o 2 %.American Airlines majú vo svojej flotile 24 lietadiel 737 MAX, ktoré sú stiahnuté z prevádzky od havárie lietadla Ethiopian Airlines 10. marca.Americká letecká spoločnosť zrušila v 1. štvrťroku celkovo 1200 letov.Spoločnosť tiež znížila svoj výhľad na upravenú maržu pred zdanením za 1. kvartál na 2 až 4 % z pôvodných 2,5 až 4,5 % a dodala, že aj rast cien pohonných látok budeako predpokladala.Okrem toho American Airlines oznámili ďalšie zrušenia letov do 5. júna za predpokladu, že model 737 MAX nebude môcť vzlietnuť do tohto dátumu.Aerolínie dodali, že finančné náklady na prerušenie ich prevádzky sa v súčasnosti nedajú predpovedať.