V prípade prepadnutia majetku Bašternáka ešte neustanovili správcu

Bratislava 9. apríla (TASR) - V prípade prepadnutia majetku právoplatne odsúdeného podnikateľa Ladislava Bašternáka Okresný úrad Bratislava ešte neustanovil správcu konkurznej podstaty.uviedol v utorok pre TASR hovorca Krajského súdu v Bratislave Pavol Adamčiak.Až po prijatí oznámenia o ustanovení správcu konkurznej podstaty, súd bude postupovať v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 7/2005 Zbierky zákonov o konkurze a reštrukturalizácii (ZKR) a po posúdení všetkých zákonom stanovených náležitostí vo veci rozhodne v súlade s ustanovením paragrafu 107a ZKR s prihliadnutím aj na ustanovenia zákona č.8/2005 Zbierky zákonov o správcoch.V uvedenom paragrafe 107 písmena a sa uvádza, že "Príslušným súdom bol v tomto prípade KS v Bratislave, ktorý uloženie trestu prepadnutia majetku Okresnému súdu Bratislava I doručil 15. marca, teda jeden deň po tom, ako vyhlásil odvolací súd právoplatný verdikt.Bašternáka v kauze neodvedenia dane a poistného odsúdil 14. marca trojčlenný senát odvolacieho KS v Bratislave na nepodmienečný päťročný trest odňatia slobody. Odpykať by si ho mal v ústave s minimálnym stupňom stráženia. Verdikt je právoplatný. Bašternákovi zároveň prepadá majetok v prospech štátu, keďže spôsobil škodu v značnom rozsahu. Na druhý deň sa sám podnikateľ prihlásil v bratislavskom Justičnom paláci, aby nastúpil na výkon trestu odňatia slobody. Najskôr bol Bašternák v Ústave na výkon väzby (ÚVV) a Ústave na výkon trestu odňatia slobody (ÚTOS). Po niekoľkých dňoch ho 26. marca premiestnili do väzenia v Dubnici nad Váhom.Bašternák za posledné dva mesiace prepísal podľa RTVS viaceré nehnuteľnosti na manželku. Ide o apartmánový dom na Donovaloch, dom na Slavíne, byty a nebytové priestory v komplexe Bonaparte, nehnuteľnosti vo Five Star Residence a na Tupého ulici v Bratislave.Prevody majetku Bašternáka predtým, ako prepadol štátu, však možno podľa ministra spravodlivosti Gábora Gála (Most-Híd) napadnúť.doplnil nedávno Gál.