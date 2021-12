Američan Bryce Bennett vyrobil vo Val Gardene senzáciu, prvé víťazstvo si dal ako darček k zásnubám

Na pódiu predtým nikdy nestál

Kilde urobil veľkú chybu

18.12.2021 (Webnoviny.sk) - Senzačným víťazom prvého klasického zjazdu v tejto sezóne Svetového pohára alpských lyžiarov sa stal v talianskej Val Gardene Američan Bryce Bennett.Prvé víťazstvo v kariére si dal 29-ročný takmer dvojmetrový zjazdár ako darček k zásnubám, ktoré ohlásil len nedávno s perspektívou svadby v lete budúceho roka.Na legendárnom Saslongu Bennett zdolal o 14 stotín sekundy Rakúšana Otmara Striedingera a o 32 stotín Švajčiara Nielsa Hintermanna.Na čele hodnotenia zjazdu vo Svetovom pohári je po troch z desiatich plánovaných pretekov Rakúšan Matthias Mayer.Bennett nikdy predtým nestál na stupňoch víťazov v pretekoch Svetového pohára. Bol iba trikrát štvrtý v zjazde - dvakrát práve vo Val Gardene a raz v Bormiu. Z majstrovstiev sveta je jeho maximom deviate miesto z Aare 2019.Vyše dvojmetrový Američan sa zaradil k úspešným krajanom, ktorí v minulosti triumfovali na Saslongu. Stevovi Nymanovi sa to podarilo trikrát v zjazde, Bodemu Millerovi raz v super G."Môj skvelý deň, ale jazdiť rýchlo chcem každý týždeň, nielen sporadicky. Tento svah vo Val Gardene sa mi páči svojím profilom. Sú tu skoky a ide sa v tempe. Milujem to tu a túžim po viacerých takýchto vydarených pretekoch," uviedol Bryce Bennett, ktorý svoj nečakaný triumf oslávil hlasitými pokrikmi a zaťatými päsťami v cieli.Bennett na Saslongu vyťažil aj z veľkej chyby nórskeho favorita Aleksandra Aamodta Kildeho, ktorý bol suverénne najrýchlejší na prvých štyroch medzičasoch, ale potom neudržal správnu líniu, minul nájazd na Ciaslat a zišiel z trate.Kilde predtým vyhral vo Val Gardene štvoro pretekov vrátane piatkového super G a v celkovom poradí SP 2021/2022 mu napriek sobotnému zlyhaniu patrí tretia priečka."Dnes mi to nevyšlo, asi som po včerajšku príliš oslavoval... Nevadí, v našom športe sa všetko mení veľmi rýchlo. Bennettovi prajem víťazstvo, ukázal silnú jazdu. Ja si dám teraz pauzu, vynechám Alta Badiu a sústredím sa až na Bormio," skonštatoval Kilde na webe laola1.at.