Atlético Madrid prehralo tretíkrát v rade, Suárez opäť neskóroval. Realu v La Lige konkuruje iba Sevilla

V závere rozhodol Ocampos

Suárez nedal gól v siedmom zápase

Atlético stráca na Real trinásť bodov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

19.12.2021 (Webnoviny.sk) - V sobotňajšom šlágri 18. kola španielskej La Ligy 2021/2022 zvíťazili futbalisti FC Sevilla nad majstrovským Atléticom Madrid 2:1.Kým Andalúzania zaznamenali tretí triumf po sebe, šampión z uplynulého ročníka zažíva výsledkovú krízu, keď prehral v treťom dueli v rade.Už v 7. min otvoril skóre parádnou delovkou Chorvát Ivan Rakitič. Hostia sa po polhodine presadili zo štandardky, keď po rohovom kope Francúza Thomasa Lemara zblízka hlavičkoval presne brazílsky stopér Felipe.Atlético malo v ďalšom priebehu niekoľko šancí na otočenie duelu vo svoj prospech, no napokon sa radovala Sevilla. V 88. min rozhodol o troch bodoch pre domácich Argentínčan Lucas Ocampos."Prežívame náročné obdobie, nemáme výsledky. Mám však rovnakú dôveru v toto mužstvo ako v deň, keď som prišiel. Musíme sa pozrieť na to, v čom sa potrebujeme zlepšiť. Nepochybujte o nás. Budeme pokračovať v tvrdej práci, aby sme sa z toho dostali," povedal podľa klubového webu argentínsky lodivod madridských "Los Colchoneros" Diego Simeone.Atlético v ostatných troch vystúpeniach podľahlo postupne Mallorke (1:2), Realu Madrid (0:2) a spomenutej Seville.Počas tejto negatívnej série malo výrazné problémy v zakončení, pričom sa nedarí predovšetkým Luisovi Suárezovi.Uruguajčan neskóroval už sedem zápasov v rade, čo je jeho strelecky najhoršie obdobie od príchodu do Španielska v lete 2014.Sevillčania sú v tejto chvíli pravdepodobne jediné mužstvo, ktoré bude zvádzať súboj s Realom Madrid o majstrovskú trofej.Tím trénera Julena Lopeteguiho zaostáva za "bielym baletom" o päť bodov, kým manko ďalších mužstiev je omnoho výraznejšie - Betis stráca na Real Madrid deväť, Atlético trinásť či Barcelona dokonca pätnásť bodov."Musím vyzdvihnúť bojovného ducha môjho tímu. Má veľké srdce, veril až do konca a preto sme dokázali vyhrať zápas so šampiónom La Ligy a jedným z najlepších mužstiev sveta," skonštatoval podľa klubového webu kouč Sevilly Lopetegui.