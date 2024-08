Američan Hocker v behu na 1500 m šokoval Ingebrigstena i Kerra a získal olympijské zlato

Mikrosúboj pred finále

Sklamanie Kerra a Ingebrigstena

7.8.2024 (SITA.sk) - Americký atlét Cole Hocker triumfoval na OH 2024 V Paríži v behu na 1500 m. Postaral sa o obrovské prekvapenie, keďže pred pretekmi boli v pozíciách jasných favoritov svetový šampión Josh Kerr z Veľkej Británie a Nór Jakob Ingebrigtsen.Dvadsaťtriročný rodák z Indiany navyše zvíťazil v novom olympijskom rekorde 3:27,65 min. Na druhej priečke skončil spomínaný Kerr, bronz putoval do USA zásluhou Yareda Nugusea."Ak ste sledovali priebeh sezóny v mojom podaní, mohli ste tušiť, že som toho schopný. Bolo jasné, že som potreboval aj to, aby jednotlivé veci počas pretekov do seba presne zapadli," povedal Američan, ktorého najväčším úspechom pred parížskymi Hrami bolo striebro z halových MS 2024 V škótskom Glasgowe.Najväčšia pozornosť sa pred finále upierala na mikrosúboj medzi obhajcom zlata z Tokia Ingebrigstenom a majstrom sveta Kerrom. Práve v Paríži sa mal rozhodnúť o tom, kto bude aspoň na pár mesiacov kráľom tejto disciplíny.Ešte pred poslednou zákrutou to v Paríži vyzeralo na výhru Nóra, no tomu vo finiši došli sily a napokon skončil v cieli až na 4. mieste.Kerr takisto po pretekoch netajil sklamanie."Mnohí si predstavovali dnešný deň inak. Ja tiež medzi nich patrím. Striebro si vážim, ale myslím si, že je na mne cítiť, že som chcel viac," zhodnotil rodák zo škótskeho Edinbughu."Prepálil som to. Cítil som, že sa za mnou medzera zväčšuje, tak som sa do toho oprel, ale z taktického hľadiska to nebolo dobré rozhodnutie. Je to moja chyba. Viniť môžem iba sám seba, že som to nezvládol tak, ako sa odo mňa očakávalo. Treba tiež priznať, že ostatní chalani absolvovali skvelé preteky," zhodnotil Ingebrigsten, člen slávnej nórskej bežeckej rodiny.