Do Paríža priletel už posledný slovenský reprezentant, o medaily zabojuje zápasník Tajmuraz Salkazanov

Štvornásobný majster Európy

Posledná slovenská medailová nádej

7.8.2024 (SITA.sk) - Do dejiska tohtoročných olympijských hier v Paríži pricestoval už aj posledný slovenský športovec, ktorý zasiahne do bojov o medaily. Priamo z Tbilisi do Francúzska v utorok priletel zápasník Tajmuraz Salkazanov , ktorého čaká premiéra pod piatimi kruhmi."Všetko v poriadku, nie som ani unavený. Takže sa cítim veľmi dobre. Už sa teším. Už sú to len posledné dni," povedal po prílete.Dvadsaťosemročný osetský rodák sa naplno sústredí na to, ako v piatok zasiahne do voľnoštýliarskej súťaži v kategórii do 74 kilogramov, v ktorej je štvornásobný majster Európy."V stredu už budem trénovať, mám na prípravu ešte dva dni. A potom ideme na to," poznamenal. Vo svojom rodisku sledoval doterajšie dianie v Paríži."Z domu som pozeral olympiádu. Zatiaľ sa Slovensku nedarí až tak, ale dúfam, že záver bude lepší," povedal odvážne. Jeho snom a cieľom pod Eiffelovkou je zisk zlatej medaily.Spolu so Salkazanovom pricestoval do Francúzska aj iný reprezentant SR Achšarbek Gulajev, ktorý súťaží vo vyššej kategórii."Prišiel ako sparing a bude pomáhať so všetkým, čo bude potrebné," prezradil dvojnásobný vicemajster sveta, ktorý bude poslednou slovenskou medailovou nádejou na OH 2024.