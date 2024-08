Američan Ryan Crouser získal tretie zlato za sebou, nezastavil ho v Paríži ani zranený lakeť

Olympiáda je o prekonávaní samého seba

Zaostal za rekordom

4.8.2024 (SITA.sk) - Americký atlét Ryan Crouser získal v sobotu na OH 2024 v Paríži zlatú medailu vo vrhu guľou . Pod Eiffelovou vežou stačil aktuálnemu držiteľovi svetového rekordu na triumf výkon 22,90 m. Zo zisku cenných kovov sa radovali aj strieborný Joe Kovacs z USA a bronzový Jamajčan Rajindra Campbell.Tridsaťjedenročný rodák z Portlandu získal už tretie zlato za sebou. V Paríži vystúpil na najvyšší stupienok aj napriek tomu, že ho počas sezóny limitovalo zranenie lakťa, ktoré nemal úplne doliečené ani počas aktuálnych Hier.„Ráno pred pretekmi som vlastne ani nevedel na čom som. Miestami ma lakeť bolel. Olympiáda je však o prekonávaní seba samého. Som rád, že som to zvládol a toto víťazstvo považujem za jedno z najsladších v mojej kariére," povedal americký guliar.K svojmu zdravotnému stavu doplnil: „Problematickým miestom nie je len lakeť, z ktorého mi operačným zákrokom vyberali nerv. Problém som mal počas sezóny aj s prsným svalom a krvnými zrazeninami."Crouser pomerne výrazne zaostal za svetovým i olympijským rekordom, no i tak mu to stačilo na zdolanie svojho už osudového súpera Joa Kovacsa. Ten sa na tretej olympiáde za sebou opäť dostal „iba“ k striebru.„Cítil som jeho prítomnosť a dýchanie na chrbát. Som vďačný za to, že mám takého vyzývateľa. Myslím si, že bez neho by moje limity boli nižšie," doplnil Crouser, ktorý sa tiež nechal počuť, že rozhodnutie o pokračovaní kariéry učiní až po tom, čo si dopraje odpočinok a dolieči zdravotné problémy.