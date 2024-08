Evenepoel prišiel ako z inej planéty a nemalo zmysel útočiť, cyklista Kubiš nechal za sebou viaceré zvučné mená (foto)

Čakal od seba viac

4.8.2024 (SITA.sk) - Ako 21-ročný na OH v Tokiu v lete 2021 nedokončil cyklistické preteky mužov s hromadným štartom, no o tri roky neskôr v Paríži starší a skúsenejší zvládol nástrahy trate pod piatimi kruhmi a v neľahkej konkurencii obsadil solídne 29. miesto.Za Slovákom Lukášom Kubišom skončili aj viaceré zvučné mená svetovej cyklistiky vrátane Belgičana Wouta van Aerta. Naprek tomu rodák z Detvianskej Huty nebol úplne spokojný.„Klamal by som, ak by som povedal, že som spokojný. Čakal som od seba viac, ale musím povedať, že som do toho dal všetko. Také ťažké preteky som v živote nešiel, a tak veľmi ma nohy ešte nikdy neboleli," prezradil niekdajší člen Dukly Banská Bystrica.Od úvodu sa jazdec českého kontinentálneho tímu Elkov-Kasper držal v pelotóne s najlepšími a sily mu začali dochádzať až v stúpaní počas druhého mestského okruhu.Tam nastala ostrá selekcia a favoriti podnikali smrtiace útoky.„Bol to masaker a nohy ma v živote tak neboleli. V danom okamihu som si myslel, že na ten kopec ani nevyjdem. Zostal som tesne za prvou skupinou a napokon sme to už nespojili," priznal jediný Slovák v olympijskom mužskom pelotóne.Kubiš mal možnosť súťažiť s množstvom špičkových jazdcov z tímov World Tour.„Už keď sme si študovali štartovku, bolo jasné, že tu slabé meno nie je. Takže bolo dôležité nejako v tom preplávať tak, aby bolo dobre a nerobiť nejaké blbosti, zbytočne neriešiť tých najsilnejších ľudí, ktorí sú nielen papierovo lepší, ale videli sme, že Remco sem prišiel ako z inej planéty. Bol by nezmysel, keby som začal útočiť spolu s Remcom. Aj keby som na to mal v danom okamihu, keď Remco nastúpil a šiel by som s ním, tak by som sa len ukrižoval. Takže to by nemalo zmysel. Snažil som sa teda robiť svoju robotu, na čo som mal a dal som do toho všetko," pokračoval Kubiš.Atmosféru počas olympijských pretekov, najmä teda na okruhu centrom Paríža, označil slovenský jazdec za neuveriteľnú.„V kopci mi až pišťalo v ušiach, na okruhu často všetci skandovali a kričali. Som naozaj rád, že som tu mohol byť, že som mohol súťažiť na takomto podujatí," priznal Kubiš, ktorý absolvoval 273 km, čiže najdlhšie preteky v živote.„Bol som pripravený na to, že sa pôjde cez šesť hodín. Tomu som prispôsobili celú prípravu od januára. Špecializoval som sa iba na tento deň a tieto preteky. Vôbec som sa nepripravoval na Okolo Slovenska , ani na národný šampionát. Mal som objemové šesťhodinové tréningy, niekedy aj 3 až 4-krát do týždňa. Bolo to ťažkých šesť hodín. Poriadne sa začalo jazdiť tých 170 km pred cieľom. V iných pretekoch by to vlastne vtedy len štartovalo, no my sme už mali stovku v nohách," vysvetlil Kubiš.Úradujúceho majstra Slovenska v tomto roku ešte čakajú majstrovstvá Európy a tiež majstrovstvá sveta. „A potom sa už konečne teším na dovolenku, lebo už je toho dosť," poznamenal.A čo by mu mohli priniesť olympijské preteky do ďalšej kariéry?„Pevne verím, že možno som zaujal aj na nejaké tímy. Uvidíme, ako sa veci vyvinú. Od začiatku roka sme dávali maximum do tej prípravy a myslím si, že sme odviedli perfektný kus roboty, takže som na to hrdý," uzavrel Lukáš Kubiš.