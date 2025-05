Američania a Číňania v Ženeve rokujú o clách, snažia sa deeskalovať obchodnú vojnu

10.5.2025 (SITA.sk) - Predstavitelia USA a Číny sa v sobotu stretli v Ženeve v snahe deeskalovať obchodnú vojnu , ktorú vyvolali clá amerického prezidenta Donalda Trumpa Minister financií USA Scott Bessent a americký obchodný zástupca Jamieson Greer sa stretli s čínskym vicepremiérom Che Li-fengom. USA na dovoz z Číny uvalili 145-percentné clá a na niektoré tovary až na úrovni 245 percent. Čína v odvete zaviedla na americké tovary 125-percentné clá.Trump v piatok naznačil, že by mohol clá na dovoz z Číny znížiť, a na sociálnych sieťach uviedol, že „80-percentné clo voči Číne sa zdá byť správne!“.„Prezident by to rád s Čínou vyriešil... Rád by deeskaloval situáciu,“ povedal v piatok pre televízny kanál Fox News americký minister obchodu Howard Lutnick.