Rusko bude súhlasiť s prímerím, ak spojenci Kyjeva zastavia dodávky zbraní Ukrajine, vyhlásil hovorca Kremľa

10.5.2025 (SITA.sk) - Rusko bude súhlasiť s prímerím , ak spojenci Kyjeva najprv zastavia dodávky zbraní Ukrajine, vyhlásil v sobotu v rozhovore pre americký spravodajský kanál ABC hovorca Kremľa Dmitrij Peskov . Prímerie by inak bolo „výhodou pre Ukrajinu“ v čase, keď „ruské jednotky postupujú... celkom sebavedomým spôsobom“, povedal Peskov.Európa a Ukrajina tvrdia, že na Rusko je potrebný väčší tlak. Po stretnutí s poľským premiérom Donaldom Tuskom vo Francúzsku francúzsky prezident Emmanuel Macron v piatok vyzval na rýchle vypracovanie plánu USA a Európy pre 30-dňové prímerie, ktorý by bolo podporené „masívnymi ekonomickými sankciami“, ak by sa nedodržiavalo.Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v príspevku na sieti X uviedla, že je potrebné prímerie „bez predbežných podmienok“ a až potom môžu prebiehať rokovania. Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha v sobotu oznámil, Ukrajina a jej európski spojenci sa dohodli, že vyzvú Rusko, aby prijalo 30-dňové bezpodmienečné prímerie, ktoré začne platiť od pondelka.