Američania a ich partneri diskutujú o pláne reakcie v prípade, že Rusko použije taktické jadrové zbrane

Návšteva Blinkena v Kyjeve

Demokratická a prosperujúca Ukrajina

19.9.2022 (Webnoviny.sk) - Americká veľvyslankyňa na Ukrajine Bridget Brinková zopakovala postoj Washingtonu, že kontúry svojho víťazstva a čas a formát rokovaní s Ruskom určí Ukrajina sama. Referuje o tom web Ukrajinská pravda s odvolaním sa na jej rozhovor poskytnutý Európskej pravde zverejnený na platforme YouTube.Brinkovej sa v interview pýtali na dôvody ostatnej návštevy šéfa americkej diplomacie Anthonyho Blinkena v Kyjeve, keďže predstavitelia na tejto úrovni nezvyknú cestovať bez konkrétneho a dôležitého cieľa.„Verejne aj na uzavretých stretnutiach povedal, že hlavným účelom návštevy je vyjadriť, že prezident Joe Biden neochvejne podporuje Ukrajinu," odpovedala veľvyslankyňa.Na otázku, ako by sa mala vojna skončiť a či by na konci mali byť rokovania, Brinková odpovedala, že o tom rozhodne Ukrajina.„Nie raz sme povedali a potvrdil to tu aj minister zahraničných vecí. Demokraticky zvolený líder Ukrajiny musí rozhodnúť, kedy sa začnú rokovania, ako budú pokračovať a čo predstavuje víťazstvo... Cieľom našej politiky je suverénna, demokratická a prosperujúca Ukrajina, schopná brániť sa a odradiť ruskú agresiu. Za týmto účelom podporujeme schopnosť Ukrajiny rozhodovať o svojej budúcnosti," dodala niekdajšia veľvyslankyňa na Slovensku.Tá tiež naznačila, že americká administratíva a partneri diskutujú o pláne reakcie v prípade, že Rusko podnikne radikálne kroky, ako je použitie taktických jadrových zbraní.