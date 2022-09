Čína Bidenove vyjadrenia o Taiwane označila za porušenie záväzku USA

Za "vážne porušenie" záväzku Washingtonu v spojitosti s Taiwanom označila v pondelok Čína vyjadrenia amerického prezidenta Joea Bidena o pripravenosti Spojených štátov brániť tento ostrov v prípade čínskeho útoku. TASR správu prevzala z agentúry AFP.





Čínske ministerstvo zahraničných vecí vo svojom vyhlásení uviedlo, že vyjadrenia Bieleho domu "vážne narúšajú dôležitý záväzok Spojených štátov, že nebudú podporovať nezávislosť Taiwanu", a vysielajú nesprávne signály taiwanskému hnutiu za nezávislosť.Biden v nedeľu v rozhovore pre americkú televíziu CBS uviedol, že americké sily by bránili Taiwan pred čínskou inváziou. Biely dom tento výrok komentoval tak, že politika Washingtonu sa nemení.Prezident reagoval na otázku relácie CBS "60 minút", či by americké jednotky bránili Taiwan. Biden odpovedal: "Áno", ak by išlo o "bezprecedentný útok".

Spojené štáty oficiálne uznávajú tzv. politiku jednej Číny, ktorú dlhodobo presadzuje Peking, ale sú rozhodne proti akýmkoľvek snahám o násilné ovládnutie Taiwanu Čínskou ľudovou republikou.



Washington v súvislosti s týmto ostrovným štátom praktizuje tzv. "strategickú nejednoznačnosť" – pomáha budovať obranu Taiwanu, ale výslovne nesľubuje, že mu v prípade potreby príde na pomoc.