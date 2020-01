Američania chcú po zabití Solejmáního seriózne rokovať, Irán označil ponuku za neuveriteľnú

Sebaobrana z oboch strán

Nové ekonomické sankcie

9.1.2020 (Webnoviny.sk) - Spojené štáty sú "pripravené zapojiť sa bez kladenia si predchádzajúcich podmienok do serióznych rokovaní" s Iránom. Americká vláda to po nedávnej eskalácii napätia medzi oboma štátmi oznámila v liste Organizácii Spojených národov (OSN) Zabitie iránskeho generála Kásema Solejmáního pritom označila za krok sebaobrany. Irán odpovedal vypálením balistických rakiet na iracké základne zastrešujúce americké sily a rovnako to zdôvodnil "sebaobranou". Solejmání bol druhým najmocnejším mužom v Iráne a architektom iránskej politiky v regióne.Americká veľvyslankyňa pri OSN Kelly Craftová v liste uviedla, že Spojené štáty sú pripravené rokovať "s cieľom predísť ďalšiemu ohrozeniu svetového mieru a bezpečnosti a eskalácii situácie zo strany iránskeho režimu".Usmrtenie Solejmáního zdôvodnila uplatnením si práva na sebaobranu na základe článku 51 Charty OSN. List dodáva, že Spojené štáty "podľa potreby" podniknú dodatočné kroky, aby ochránili svojich ľudí a záujmy na Blízkom východe.Iránsky veľvyslanec pri OSN Madžíd Tacht Ravančí v reakcii uviedol, že ponuka na rokovania od USA je "neuveriteľná", keďže Washington zároveň zavádza nové tvrdé ekonomické sankcie voči islamskej republike.Ravančí predtým v liste OSN informoval, že Irán sa neusiluje o "eskaláciu alebo vojnu", varoval však, že Teherán bude "rázne" odpovedať na "akýkoľvek ďalší vojenský avanturizmus voči nemu" a "akúkoľvek agresiu".