Kamióny blokujú priechod Trstená - Chyžné a ďalšie cesty, doprava v Ružomberku kolabuje (foto)

Ako informuje košická polícia na sociálnej sieti Facebook, od 11.00 je zablokovaná cesta E58 v úseku od Rožňavy až po košickú mestskú časť Šaca v oboch smeroch na dobu neurčitú. Polícia odporúča vodičom, aby využili iné trasy.

Zablokovaný priechod na Orave

Štrajk blokuje aj hraničný priechod s Poľskou republikou Trstená – Chyžné a strategickú križovatku v Ružomberku, kadiaľ prechádzajú autá smerujúce na Liptovský Mikuláš i Banskú Bystricu.

Protest autodopravcov na Orave trvá už viac ako 24 hodín. V stredu o 10:30 hraničný priechod Trstená – Chyžné zablokovali štrajkujúci dopravcovia a na oboch stranách sa začali tvoriť kolóny. Až popoludní umožnili prejazd niekoľkým vozidlám, ktoré prevážali živé zvieratá, večer dopravcovia pustili tiež kolónu vozidiel na vstupe do Poľska.

Vo štvrtok je však hraničný priechod opäť zablokovaný, podľa dostupných informácií by ho mali sprejazdňovať nárazovo dvakrát vo večerných hodinách a potom nadránom. Osobné vozidlá môžu využiť hraničné priechody v Suchej Hore či Bobrove, kde však majú nákladné vozidlá nad 7,5 tony prejazd zakázaný.

Kolaps dopravy v Ružomberku

Vážna dopravná situácia nastala vo štvrtok v Ružomberku. Mestská samospráva už od stredy vyzýva vodičov, aby sa vyhli strategickej križovatke ciest I/18 a I/59 pri spoločnosti Mondi SCP.

„Štrajk dopravcov v Ružomberku spôsobil úplné uzavretie hlavného ťahu cez mesto Ružomberok. Odporúčame vodičom, pokiaľ je to možné, aby sa úplne vyhli mestu Ružomberok. Tranzitná doprava môže využiť obchádzkovú trasu v smere na Banskú Bystricu cez horský priechod Čertovica v oboch smeroch. Regionálnej doprave odporúčame obchádzku cez obce Bešeňová, Liptovská Teplá, Lisková a Likavka,“ vyzýva vodičov žilinská krajská polícia.

Zablokovaná Rožňavská ulica v Bratislave

Nitrianska polícia zaznamenala informácie aj o chystanom zhromaždení autodopravcov na hraničných priechodoch v Komárne a Šahách.

Ako informovala nitrianska krajská polícia na sociálnej sieti, okamžite prijali príslušné opatrenia v doprave a situáciu budú monitorovať. Podľa dostupných informácií by mala blokácia hraničných priechodov trvať približne 12 hodín. Zatiaľ sú spomínané hraničné priechody prejazdné a doprava je pokojná. O akýchkoľvek zmenách bude polícia informovať.

V súvislosti so štrajkom bola aj zablokovaná bratislavská Rožňavská ulica v smere do mesta. Ako informovala bratislavská krajská polícia, platilo to aj pre MHD. Polícia vodičom odporúčala, aby sa v uvedenom čase úseku podľa možnosti vyhli a na prejazd využili alternatívne trasy.

Pohľad na kamióny, ktoré úplne zablokovali cestu na Rožňavskej ulici v smere do mesta, kvôli pokračujúcemu štrajku zástupcov Únie autodopravcov Slovenska (UNAS) proti daňovému zaťaženiu. Bratislava, 9. január 2020. Foto: SITA/KR PZ Bratislava.

Pohľad na kamióny, ktoré úplne zablokovali cestu na Rožňavskej ulici v smere do mesta, kvôli pokračujúcemu štrajku zástupcov Únie autodopravcov Slovenska (UNAS) proti daňovému zaťaženiu. Bratislava, 9. január 2020. Foto: SITA/KR PZ Bratislava.





