Američania chcú prilákať zahraničných výrobcov motocyklov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 3. júla (TASR) - Americká administratíva pracuje na prilákaní ďalších výrobcov motocyklov do USA po rozhodnutí spoločnosti Harley-Davidson presunúť časť produkcie pre európskych zákazníkov do zámoria. Uviedol to v utorok prezident Donald Trump.oznámil Trump na sociálnej sieti Twitter a dodal, že USA sú tam, kde sa niečo deje.Trump neposkytol žiadne podrobnosti o tom, aké kroky podniká jeho administratíva, a zástupcovia Bieleho domu zatiaľ nereagovali na otázky novinárov.Ani firma Harley-Davidson sa k vyhláseniu prezidenta nevyjadrila.Trump pohrozil výrobcovi ikonických motoriek so sídlom v Milwaukee zavedením vyšších daní v rámci odplaty za jeho rozhodnutie presunúť časť produkcie do Európy, aby sa vyhol clám Európskej únie. Tie majú vyvážiť Trumpove clá na európske produkty.Medzi najznámejších výrobcov motoriek mimo Spojených štátov patria japonské spoločnosti Honda Motor a Yamaha, európske BMW a Ducati, ako aj indické firmy Hero MotoCorp a Bajaj Auto.