Rast čínskeho exportu do USA sa v júni spomalil

Peking 3. júla (TASR) - Hodnota exportu z Číny do Spojených štátov, vyjadrená v čínskej mene jüan, v júni vzrástla medziročne o 3,8 %. To je o 23,8 percentuálneho bodu menej ako v rovnakom mesiaci predchádzajúceho roka. Uviedol to v utorok colný úrad v Pekingu.Za prvých šesť mesiacov tohto roka sa čínsky vývoz do USA zvýšil o 5,4 %. To je výrazné spomalenie v porovnaní s jeho nárastom o 19,3 % v rovnakom období roka 2017.Colný úrad presnejšie čísla nezverejnil a neuviedol ani výsledky čínskeho exportu v dolároch.Peking a Washington sa chystajú 6. júla oznámiť zavedenie ďalších vzájomných ciel. Eskalácia ich obchodného sporu však znepokojuje investorov a spôsobila oslabenie čínskych akcií aj jüanu.Čína má uverejniť predbežné údaje o júnovom obchode 13. júla.