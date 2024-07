Američania chystajú ďalšiu vojenskú pomoc pre Ukrajinu presahujúcu dve miliardy dolárov

2.7.2024 (SITA.sk) - USA onedlho ohlásia ďalšiu vojenskú pomoc Ukrajine v hodnote 2,3 miliardy dolárov. Povedal to v utorok americký minister obrany Lloyd Austin Pomoc bude zahŕňať protitankové zbrane a muníciu pre systémy protivzdušnej obrany Patriot. Austin to oznámil, keď sa so šéfom ukrajinského rezortu obrany Rustemom Umerovom stretol v Pentagone.„Ukrajina nie je osamotená a Spojené štáty nikdy vo svojej podpore nezaváhajú," uviedol Austin na začiatku rokovaní.„Spolu so zhruba 50 spojencami a partnermi budeme Ukrajine naďalej poskytovať nevyhnutné vybavenie, ktoré dnes potrebuje na odrazenie ruskej agresie a v budúcnosti na odstrašenie ruskej agresie," vyhlásil šéf Pentagonu