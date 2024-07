Sankcie podľa šéfa rakúskej diplomacie Schallenberga nenastolia mier, ale jasne ukazujú postoj

Obchádzanie sankcií je problém

3.7.2024 (SITA.sk) - Európska verejnosť si mylne myslí, že sankcie sú na nastolenie mieru. V relácii Miroslava Wlachovského Okno do sveta na portáli sita.sk to povedal rakúsky minister zahraničných vecí Alexander Schallenberg „Sú to reštriktívne opatrenia, ktoré majú veľmi jasne ukázať, že sa vám nepáči určitý vývoj, a snažiť sa prinútiť dotyčnú krajinu, aby zmenila svoje konanie. Sankcie sa ale nikdy nepoužívali na nastolenie mieru. To je mylná predstava,“ skonštatoval šéf rakúskej diplomacie.Schallenberg poukázal na to, že Európska únia (EÚ) má voči Rusku zavedený najzávažnejší a najrozsiahlejší sankčný režim, aký kedy uplatnila voči tretej krajine.Nedávno Únia prijala 14. balík sankcií, ktorý zakazuje dodávky ruského skvapalneného plynu cez európske prístavy. Minister však upozornil na to, že sankcie sú účinné len vtedy, ak je väčšia skupina krajín, ktoré ich uplatňujú.Najväčší problém teraz podľa neho predstavuje obchádzanie sankcií.„Vidíme to na niektorých tovaroch dvojakého použitia na sankčnom zozname, ktorých vývoz z Európy do určitých tretích krajín sa zrazu zvýšil o viac ako tisíc percent. A vieme, že žiadny z nich nezostáva v týchto tretích krajinách. Sú znova použité na predaj do Ruska,“ vyjadril sa diplomat.Ruský prezident sa podľa rakúskeho ministra zahraničia postaral o to, že Rusko stráca ekonomicky neuveriteľným spôsobom.Ekonomika krajiny sa prehrieva, všetko úsilie sa orientuje na vojnu a aj nedávne rozhovory s Čínou boli z ruského hľadiska mimoriadnym sklamaním, poznamenal Schallenberg s tým, že Rusko sa stalo v určitom zmysle menej významným a dosiaľ nenašlo takého spoľahlivého partnera, ako preň v minulosti bola Európa.„Takže prezident Ruskej federácie urobil veľa škody ľuďom v Rusku. Možno to teraz ešte nepociťujú, ale skôr či neskôr to pocítia,“ dodal.