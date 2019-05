Američania gradujú formu, Fínov mrzel nedotiahnutý obrat

Na snímke vľavo dole brankár Veini Vehviläinen (Fínsko) inkasuje prvý gól v zápase základnej A-skupiny USA - Fínsko na 83. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Košiciach 13. mája 2019. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 13. mája (TASR) - Pred šlágrom košickej A-skupiny hokejových MS medzi tímami USA a Fínsko sa skloňovala najmä konfrontácia najväčších draftových nádejí, no v hlavných úlohách boli napokon iní. Američania potvrdili čoraz lepšiu zohranosť, Fínov mrzelo, že obrat z 0:2 nedoviedli do víťazného konca.Zápas napokon nebol o Jackovi Hughesovi a Kaapovi Kakkovi. Tínedžerské hviezdy oboch tímov sa do streleckej listiny nezapísali, hoci Kakko sa dostal do viacerých zaujímavých pozícií.poznamenal kapitán USA Patrick Kane na margo hráča, ktorý v utorok 14. mája oslávi 18-tku.Hoci americký kapitán pôsobil v pozápasových rozhovoroch skôr neutrálne, bol rád za výhru 3:2 po predĺžení.poznamenal Kane.Výsledky Američanov sa postupne zlepšujú, po prehre so Slovenskom 1:4 si gólovo aj herne zgustli na Francúzoch a zlepšenie potvrdili aj s Fínmi.poznamenal obranca Quinn Hughes.Fíni sa po nevydarenom štarte do zápasu spamätali, vyrovnali z 0:2 na 2:2, no napokon nezískali ani bod.poznamenal obranca Oliwer Kaski. Pre fínsky tím to bola po dvoch víťazstvách prvá prehra v A-skupine. Napriek tomu však ostal v pozícii lídra.