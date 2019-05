Diváci nám dávajú energiu, ale to pískanie či fľašky boli zbytočné, hovorí Hudáček po zápase s Kanadou

Viac o MS v hokeji 2019

KOŠICE 14. mája - Slovenskí hokejisti v pondelkovom zápase A-skupiny na MS v hokeji 2019 v košickej Steel Arene prehrali s Kanaďanmi 5:6. Priebeh zápasu bol divoký, padlo až 11 gólov a ten víťazný dal útočník Mark Stone dve sekundy pred záverečnou sirénou.Fanúšikov rozhneval najmä moment, ktorý predchádzal rozhodujúcemu presnému zásahu zámorského tímu, keď Dávid Buc vyviezol puk do útočného pásma súpera a tam ho jeden z Kanaďanov zrazil k ľadu. Z následného útoku Kanaďanov padol víťazný gól.Hala sa búrila a na ľad dopadli aj nejaké predmety a niektorí fanúšikovia pískali aj počas kanadskej hymny. "Diváci nám dávajú energiu, ale to pískanie či fľašky dnes boli zbytočné," povedal po stretnutí Libor Hudáček, ktorý odohral prvý duel na turnaji, keďže v predchádzajúcichPo smolnom zápase sa snažil nájsť najmä pozitíva. "Dali sme päť gólov Kanade, čo je určite pozitívne. Musíme sa však poučiť, pozrieme si video a rozanalyzujeme si to. Do polnoci to bude smútok a potom sa už musíme pozerať dopredu. V ďalších zápasoch bude favoritmi my a musíme zvládnuť ten tlak, ktorý príde. Pozeráme sa na ďalší zápas s Nemcami, takže potrebujeme zregenerovať a vybehnúť na nich," dodal.