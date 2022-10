Američania majú obavy z eskalácie konfliktu na Ukrajine, Austin sa vyjadril aj k „špinavým bombám“

Použitie "špinavej bomby"

28.10.2022 (Webnoviny.sk) - Spojené štáty stále nezaznamenali žiadne náznaky toho, že by sa ruský vodca Vladimir Putin rozhodol použiť „špinavú bombu“. Vo štvrtok to povedal americký minister obrany Lloyd Austin Stále však pretrvávajú obavy, že by konflikt mohol eskalovať. Dodal, že je preto dôležité, aby USA udržiavali otvorené komunikačné linky so spojencami a Ruskom.„Budeme pokračovať v komunikácii o tom, že akýkoľvek typ použitia zbrane tohto druhu, alebo dokonca reči o použití zbrane tohto druhu sú nebezpečné a nezodpovedné. Je dôležité uistiť sa, že hovoríme s protivníkmi aj spojencami, a uistiť sa, že tlmíme nebezpečnú rétoriku,“ povedal Austin, ktorý sa tento týždeň dvakrát zhováral so svojím ruským náprotivkom Sergejom Šojguom Na otázku novinárov, či existujú obavy, že by Rusko mohlo využiť svoje jadrové cvičenia ako zásterku pre útok na Ukrajine, Austin odpovedal: „Je to niečo, čo naďalej sledujeme. A nevideli sme nič, čo by nás prinútilo veriť, že je to nejaký druh krycej aktivity“.Moskva opakovane tvrdila, že Ukrajina sa pripravuje na použitie „špinavej bomby“, výbušného zariadenia s rádioaktívnym materiálom, na svojom území. Západní predstavitelia toto tvrdenie odmietli ako dezinformáciu, ktorá môže byť vytvorená ako zámienka pre Rusko na ospravedlnenie vlastnej vojenskej eskalácie.Americkí predstavitelia tiež uviedli, že Pentagon pošle Ukrajine nový balík zbraní a inej pomoci v hodnote 275 miliónov dolárov s cieľom posilniť úsilie o oslobodenie kľúčových oblastí na juhu spod ruskej okupácie. Poskytnutie balíka pomoci by mali oficiálne oznámiť v priebehu piatka.V balíku pomoci nie sú žiadne veľké nové zbrane. Namiesto toho je pomoc USA z veľkej časti zameraná na doplnenie zásob v podobe tisícok nábojov pre zbraňové systémy, vrátane vysokomobilných delostreleckých raketových systémov, známych ako HIMARS, ktoré Ukrajina úspešne používa vo svojej protiofenzíve proti Rusku.