Ukrajinské sily obkľúčili Cherson a zaútočili na ruské pozície, podľa Zelenského však odtiaľ okupanti neutekajú (video)

28.10.2022 (Webnoviny.sk) - Ukrajinské sily zaútočili vo štvrtok na ruské pozície v meste Cherson na juhu krajiny, zatiaľ čo na jej východe sa zintenzívnili boje. Udialo sa to v čase, keď sa objavili správy, že Moskvou vymenované orgány v Chersonskej oblasti opustili mesto a pripojili sa k desiatkam tisíc obyvateľov, ktorí utiekli do iných oblastí okupovaných Ruskom.Ukrajinské sily obkľúčili Cherson zo západu a útočili na ruský oporný bod na západnom brehu rieky Dnipro, ktorá rozdeľuje oblasť i krajinu.Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj označil správy o možnom stiahnutí ruských jednotiek z Chersonu za dezinformáciu. „Nevidím ich utekať z Chersonu,“ povedal Zelenskyj v rozhovore pre taliansky denník Corriere della Sera.„Toto je informačný útok, aby sme tam išli a presunuli tam jednotky z iných nebezpečných smerov. Ich najvycvičenejší vojaci sú na pozíciách. Vidíme to a neveríme im,“ povedal Zelenskyj.