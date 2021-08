Američania musia pri evakuácii improvizovať, dôvodom sú vážne hrozby zo strany Islamského štátu

Ľudia dostanú konkrétne pokyny

V krajine zostávajú tisíce Američanov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

22.8.2021 (Webnoviny.sk) - Predstavitelia americkej armády sú nútení vyvíjať nové spôsoby, ako dostať evakuovaných ľudí na letisko v afganskom Kábule. Spôsobili to potenciálne hrozby zo strany Islamského štátu namierené proti Američanom v Afganistane.Uvedené správy potvrdil v sobotu popredný americký predstaviteľ, ktorý stanovisko poskytol pod podmienkou zachovania anonymity. Dodal, že tieto skutočnosti predstavujú ďalšiu komplikáciu v už beztak chaotickej situácii po tom, ako hnutie Taliban v uplynulých dňoch rýchlo prevzalo kontrolu nad Afganistanom.Spomenutý predstaviteľ uviedol, že menšie skupinky Američanov a možno i ďalší civilisti dostanú konkrétne pokyny, čo majú robiť, vrátane pohybu do tranzitných bodov, kde sa ich ujme armáda.K tomuto postupu dochádza po tom, ako americké veľvyslanectvo vydalo nové bezpečnostné varovanie, v ktorom občanom nariaďuje, aby necestovali na kábulské letisko bez individuálneho pokynu zástupcu vlády USA. Spojené štáty odmietli poskytnúť bližšie informácie o hrozbe Islamského štátu, označili ju však za závažnú.USA chcú z Afganistanu stiahnuť väčšinu zvyšných vojakov do 31. augusta. Prezident Joe Bide n v piatok sľúbil, že evakuujú nielen všetkých Američanov v Afganistane, ale aj desaťtisíce Afgancov, ktorí od 11. septembra 2001 pomáhali Spojeným štátom.Armádny generálmajor Hank Taylor v sobotu vyhlásil, že USA od 15. augusta evakuovali cez kábulské letisko asi 17-tisíc osôb. Americkí predstavitelia odhadujú, že v Afganistane naďalej zostáva až 15-tisíc Američanov, ale priznávajú, že nemajú k dispozícii presný počet.