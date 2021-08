Poľskí výskumníci holokaustu uspeli s odvolaním, nemusia sa ospravedlniť za svoje tvrdenia

Trest by mohol odradiť mladých vedcov

S treťou ríšou nikdy nespolupracovali

22.8.2021 (Webnoviny.sk) - Odvolací súd v Poľsku v pondelok zamietol žalobu na dvoch popredných výskumníkov holokaustu. Vo verdikte uviedol, že súdy nie sú zodpovedné za posudzovanie vedeckého výskumu.Jan Grabowski, poľsko-kanadský profesor histórie na University of Ottawa, a Barbara Engelkingová, zakladateľka a riaditeľka poľského Centra pre výskum holokaustu vo Varšave, rozsudok privítali a označili ho za „veľké víťazstvo“.Pondelňajší rozsudok prišiel pol roka po tom, ako nižší poľský súd nariadil spomenutým odborníkom, aby sa ospravedlnili 81-ročnej Filomene Leszczynskej za údajné ohováranie jej strýka v súvislosti s jeho skutkami počas druhej svetovej vojny.Podľa právnikov spomenutej ženy výskumníci v knihe Noc bez konca: Osud židov vo vybraných okresoch okupovaného Poľska ohovárali jej zosnulého strýka Edwarda Malinowského, keď naznačili, že v priebehu vojny pomáhal pri zabíjaní Židov. Rodina však tvrdí, že počas nemeckej okupácie Poľska zachraňoval príslušníkov židovského národa.Niektorí vedci a iní ľudia sa obávali, že keby súd Grabowského a Engelkingovú potrestal, mohlo by to mať negatívny vplyv a odradiť mladých vedcov od toho, aby sa začali zaoberať citlivou otázkou poľského správania sa voči Židom počas druhej svetovej vojny.Poľsko bolo počas vojny okupované nacistickým Nemeckom a jeho obyvateľstvo bolo podrobené masovému vraždeniu a otrockej práci. Poliaci vzdorovali nacistom doma i v zahraničí a s treťou ríšou ako štát nikdy nespolupracovali.Napriek tomu sa však našli jednotlivci, ktorí Židov počas okupácie vydali Nemcom. Táto téma bola počas komunistickej éry tabuizovaná a každé nové odhalenie poľských priestupkov v ostatných rokoch vyvolalo odpor.Na druhej strane, tisíce Poliakov pri záchrane Židov riskovali svoje vlastné životy. V Poľsku zahynuli tri milióny z vtedajšej 3,3-miliónovej populácie Židov v krajine.