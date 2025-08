Američania plánujú na Mesiaci vybudovať jadrový reaktor, ide o preteky s Čínou

5.8.2025 (SITA.sk) - Minister dopravy USA Sean Duffy, ktorý je zároveň šéfom amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA), sa tento týždeň chystá oznámiť plány na výstavbu jadrového reaktora na Mesiaci. Vyplýva to z dokumentov, ktoré získal portál Politico. NASA o výstavbe reaktora na mesačnom povrchu diskutovala už skôr, ale nový plán má stanoviť definitívnejší časový harmonogram.Ide o to, kto zvíťazí v druhých vesmírnych pretekoch, povedal vysokopostavený predstaviteľ NASA, ktorý hovoril pod podmienkou zachovania anonymity, keďže dokumenty ešte neboli zverejnené. Duffy zároveň pripravil smernicu na rýchlejšie vybudovanie americkej vesmírnej stanice. Tieto dva kroky by mohli urýchliť úsilie USA o dosiahnutie Mesiaca a Marsu, keďže tento cieľ sa snaží dosiahnuť aj Čína.Biely dom na rok 2026 navrhol rozpočet, ktorý by zvýšil finančné prostriedky na ľudské vesmírne lety, a to aj napriek tomu, že sa zasadzuje za výrazné škrty v iných programoch vrátane takmer 50-percentnej redukcie vedeckých misií. Smernica o reaktore nariaďuje, aby si NASA vyžiadala návrhy od priemyslu na vybudovanie 100-kilowattového jadrového reaktora do roku 2030, čo je kľúčový faktor pre návrat astronautov na mesačný povrch. V smernici sa uvádza, že prvá krajina, ktorá bude mať na Mesiaci reaktor, by mohla „vyhlásiť zakázanú zónu“. To svedčí o obavách agentúry zo spoločného projektu, ktorý odštartovali Čína a Rusko.