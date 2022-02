Američania po vypadnutí so Slovákmi bujaro oslavovali v olympijskej dedine, rušili nočný pokoj

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

19.2.2022 - Americkí hokejisti si po štvrťfinálovom vypadnutí na olympijskom turnaji v Pekingu so Slovenskom (2:3 po samostatných nájazdoch) dopriali poriadne hlučnú párty v olympijskej dedine. Sťažnosťami na rušenie nočného pokoja sa už zaoberajú Olympijský a paralympijský výbor USA (USOPC) i tamojší hokejoví predstavitelia. Hráči pravdepodobne nespôsobili žiadne materiálne škody.Zimné olympijské hry už v minulosti zažili bujarú zábavu v podaní amerických hokejistov. Bolo to v japonskom Nagane 1998. Hráči pôsobiaci v NHL vtedy spôsobili škodu za 3-tisíc dolárov, keď zničili vybavenie izieb a hádzali cez okná stoličky a hasiace prístroje na nádvorie pod nimi."U amerických olympionikov očakávame dodržiavanie vysokých štandardov správania sa. Zhovárali sme sa s vedením USA Hockey, tlmočili sme tieto požiadavky a môžeme potvrdiť, že športovci zostanú v olympijskej dedine až do ich plánovaného odchodu," uvádza sa vo vyhlásení USOPC.