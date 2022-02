Slovenskí vodní pólisti prevalcovali Poliakov, najlepším strelcom bol Baláž

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

19.2.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenskí vodní pólisti vstúpili úspešne do B-skupiny kvalifikácie o postup na majstrovstvá Európy, v gruzínskom Tbilisi zvíťazili nad Poliakmi 25:6 (5:1, 6:3, 7:2, 7:0). Už po polovici zápasu Slováci viedli 11:4, ale v druhej polovici boli ešte dominantnejší a výsledkom bolo 19-gólové víťazstvo.Najlepším strelcom slovenského tímu bol so šiestimi gólmi Samuel Baláž, štyri góly pridal Matej Čaraj a tri Lukáš Ďurík. Po dva góly strelili Róbert Kaid ml., Adam Furman, Branislav Balogh, Andrej Zareva a Marek Tkáč a po jednom Patrik Tisaj a Andrej Kováčik.Zverenci trénera Karola Bača mladšieho sa v sobotu od 14.00 h SEČ stretnú s Bielorusmi a v nedeľu od 10.00 h SEČ s domácimi Gruzíncami. Postup na ME 2022 v chorvátskom Splite si vybojujú dva najlepšie tímy.