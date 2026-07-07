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07. júla 2026
Američania prehrali na ihrisku aj mimo neho. Spolu s FIFA si urobili hanbu pred svetom – KOMENTÁR
Donald Trump a Gianni Infantino prekročili hranice normálnosti a uznávania pravidiel. Ak ste sa dopustili faulu, mali by ste byť potrestaní. Tobôž ak ste ho urobili pred celým svetom na najsledovanejšom ...
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7.7.2026 (SITA.sk) - Donald Trump a Gianni Infantino prekročili hranice normálnosti a uznávania pravidiel.
Ak ste sa dopustili faulu, mali by ste byť potrestaní. Tobôž ak ste ho urobili pred celým svetom na najsledovanejšom športovom fóre za asistencie miliónov párov očí.
Presne to sa udialo v zápase majstrovstiev sveta vo futbale, keď si Američan Folarin Balogun tvrdo vyšliapol na Bosniaka Tarika Muhameroviča a z rúk brazílskeho rozhodcu Clausa (nie Santu) videl červenú kartu.
Chvíľu mu to síce arbitrovi trvalo a musel si pozrieť videozáznamu, ale potom neváhal a v duchu pravidiel FIFA Balogun v zápase predčasne skončil. A podľa rovnakých pravidiel americký útočník mal vynechať osemfinále proti Belgicku, čo bolo aj riadne nahlásené a zdokumentované disciplinárnou komisiou FIFA.
Až potiaľ sa všetko javí ako normálny chod udalostí v civilizovanom futbale. Až kým neprišiel telefonát od prezidenta Spojených štátov amerických Donalda Trumpa šéfovi Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Giannimu Infantinovi, v ktorom ho “poprosil”, aby prehodnotil alebo skôr zrušil trest pre Baloguna, lebo on (rozumej Trump) tam žiadny faul nevidel.
Neskôr sa pred novinármi v Bielom dome priznal, že síce ani poriadne nevie, čo je červená karta, ale že sa mu potrestanie Baloguna zdá prehnané, lebo to nebol faul, ba ani priestupok. Jednoducho iba rýchlo bežali dvaja hráči, ktorí sa zrazili… Toto všetko by sme možno ešte brali a nazvali to tradičným “folklórom” v podaní jedného z najmocnejších mužov sveta, avšak Infantino na Trumpovo naliehanie prikývol a Balogunov trest naozaj zrušil.
Ak sa celé toto zdá ako z imaginárneho sveta, nie je. Belgičania podali protest proti účasti Baloguna v zápase, ale neuspeli. Všetci predchádzajúci vinníci s červenou kartou na MS 2026 automaticky nemohli nastúpiť v ďalšom zápase, ale v prípade Baloguna toto základné pravidlo disciplinárnej komisie FIFA zrazu neplatilo.
Na Američanov a najmä na FIFA sa zniesli tony kritiky, odbornej aj tej fanúšikovskej s rovnakým menovateľom: "Prečo ohýbate pravidlá vo futbale a ešte pred očami celého sveta? Ušili si ste si kabát z hanby, ktorý si teraz budete obliekať v amerických horúčavách až do konca šampionátu."
Ako to všetko dopadlo na ihrisku v Seattli, je už niekoľko hodín známe. Balogun nastúpil v základnej zostave tímu USA. V zápase odohral 92 minút, ale z jeho troch striel, z toho jednej na bránku sa žiadna neskončila gólom. Američania prehrali s Belgičanmi 1:4 a ich púť na “domácom” svetovom šampionáte sa skončila. FIFA na čele s Infantinom a jeho kamarátom Trumpom jednu vec nedomysleli.
Svojím bezprecedentným rozhodnutím zdravo naštvali nielen fanúšikov futbalu, ale najmä súpera Američanov. Dosiaľ pomerne nevýrazní Belgičania odohrali najlepší zápas na šampionáte a po štyroch strelených góloch si zahrajú vo štvrťfinále.
P. S. Keď sme ako male deti hrali guľky alebo céčka a niekto sa chcel predbehnúť alebo nastúpiť do rozbehnutého deja, krikom sme mu dali jasne najavo, že to nesmie robiť a musí počkať, lebo existujú isté pravidlá hry. Dotyčný chlapec to pochopil a začal hrať podľa všeobecných pravidiel. Ten krik mám doteraz v ušiach a veľmi rád ho doprajem vedeniu svetového futbalu aj starnúcemu mužovi z Bieleho domu.
Zdroj: SITA.sk - Američania prehrali na ihrisku aj mimo neho. Spolu s FIFA si urobili hanbu pred svetom – KOMENTÁR © SITA Všetky práva vyhradené.
Ak ste sa dopustili faulu, mali by ste byť potrestaní. Tobôž ak ste ho urobili pred celým svetom na najsledovanejšom športovom fóre za asistencie miliónov párov očí.
Presne to sa udialo v zápase majstrovstiev sveta vo futbale, keď si Američan Folarin Balogun tvrdo vyšliapol na Bosniaka Tarika Muhameroviča a z rúk brazílskeho rozhodcu Clausa (nie Santu) videl červenú kartu.
Chvíľu mu to síce arbitrovi trvalo a musel si pozrieť videozáznamu, ale potom neváhal a v duchu pravidiel FIFA Balogun v zápase predčasne skončil. A podľa rovnakých pravidiel americký útočník mal vynechať osemfinále proti Belgicku, čo bolo aj riadne nahlásené a zdokumentované disciplinárnou komisiou FIFA.
Nevidel faul
Až potiaľ sa všetko javí ako normálny chod udalostí v civilizovanom futbale. Až kým neprišiel telefonát od prezidenta Spojených štátov amerických Donalda Trumpa šéfovi Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Giannimu Infantinovi, v ktorom ho “poprosil”, aby prehodnotil alebo skôr zrušil trest pre Baloguna, lebo on (rozumej Trump) tam žiadny faul nevidel.
Neskôr sa pred novinármi v Bielom dome priznal, že síce ani poriadne nevie, čo je červená karta, ale že sa mu potrestanie Baloguna zdá prehnané, lebo to nebol faul, ba ani priestupok. Jednoducho iba rýchlo bežali dvaja hráči, ktorí sa zrazili… Toto všetko by sme možno ešte brali a nazvali to tradičným “folklórom” v podaní jedného z najmocnejších mužov sveta, avšak Infantino na Trumpovo naliehanie prikývol a Balogunov trest naozaj zrušil.
Keď pravidlá neplatia
Ak sa celé toto zdá ako z imaginárneho sveta, nie je. Belgičania podali protest proti účasti Baloguna v zápase, ale neuspeli. Všetci predchádzajúci vinníci s červenou kartou na MS 2026 automaticky nemohli nastúpiť v ďalšom zápase, ale v prípade Baloguna toto základné pravidlo disciplinárnej komisie FIFA zrazu neplatilo.
Na Američanov a najmä na FIFA sa zniesli tony kritiky, odbornej aj tej fanúšikovskej s rovnakým menovateľom: "Prečo ohýbate pravidlá vo futbale a ešte pred očami celého sveta? Ušili si ste si kabát z hanby, ktorý si teraz budete obliekať v amerických horúčavách až do konca šampionátu."
Štyri góly a koniec
Ako to všetko dopadlo na ihrisku v Seattli, je už niekoľko hodín známe. Balogun nastúpil v základnej zostave tímu USA. V zápase odohral 92 minút, ale z jeho troch striel, z toho jednej na bránku sa žiadna neskončila gólom. Američania prehrali s Belgičanmi 1:4 a ich púť na “domácom” svetovom šampionáte sa skončila. FIFA na čele s Infantinom a jeho kamarátom Trumpom jednu vec nedomysleli.
Svojím bezprecedentným rozhodnutím zdravo naštvali nielen fanúšikov futbalu, ale najmä súpera Američanov. Dosiaľ pomerne nevýrazní Belgičania odohrali najlepší zápas na šampionáte a po štyroch strelených góloch si zahrajú vo štvrťfinále.
Už deti to chápu
P. S. Keď sme ako male deti hrali guľky alebo céčka a niekto sa chcel predbehnúť alebo nastúpiť do rozbehnutého deja, krikom sme mu dali jasne najavo, že to nesmie robiť a musí počkať, lebo existujú isté pravidlá hry. Dotyčný chlapec to pochopil a začal hrať podľa všeobecných pravidiel. Ten krik mám doteraz v ušiach a veľmi rád ho doprajem vedeniu svetového futbalu aj starnúcemu mužovi z Bieleho domu.
Zdroj: SITA.sk - Američania prehrali na ihrisku aj mimo neho. Spolu s FIFA si urobili hanbu pred svetom – KOMENTÁR © SITA Všetky práva vyhradené.
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